انت الان تتابع خبر "الموضوع خلص".. سيف زاهر يكشف جديد فى غرامة كهربا للزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد توقيع العقوبة على محمود كهربا نجم الأهلي، أعطته المحكمة الرياضة مهلة من أجل السداد بلغت 45 يوما، وبعد انتهاء المهلة، أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطاب رسمي للفيفا بهذا الأمر، لتصدر لجنة الانضباط قرارها بإيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر، فلم يتمكن كهربا من المشاركة فى أي مباراة الا فى حالة السداد، حيث جاءت أزمة كهربا الأخيرة مع نادي الزمالك والعقوبة التي وقعت عليه بغرامة قدرها 2 مليون دولار، إلى جانب 5% فائدة على المبلغ منذ يونيو 2019، جاءت بسبب رحيل محمود كهربا عن القلعة البيضاء بحجة انتهاء تعاقده مع الفريق.

مستجدات بشأن غرامة كهربا للزمالك

وكشف سيف زاهر عن مستجدات بشأن تلك الأزمة، حيث قال “موضوع كهربا خلص” بالنسبة للأهلي، مؤكداً أنه تم الإتفاق مع كهربا على سداده للغرامة عن طريق حصوله على راتبه كاش، مضيفا اليه قيمة 5 ملايين جنيها متأخرات قديمة لسداد الغرامة الموقعه من أجل العودة للمشاركة فى ظل تمسك كولر به.

جدير بالذكر أن الأهلي خاض ثلاث مواجهات فى الدور الممتاز، نجح فى الفوز فى جميعهم ليكون رصيده تسع نقاط بالعلامة الكاملة، كان آخرهم لقاء الداخلية والذي نجح فى الفوز برباعية، وكان يتخلل مباريات الدوري كأس السوبر المصري أمام الزمالك، ونجح فى تحقيق اللقب بثنائية دون رد على ملعب هزاع بن زايد ليتوج باللقب للمرة الثانية عشر فى تاريخه.