موعد لعبة العراق والإكوادور الودية والقنوات الناقلة المفتوحة

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رياض - احمد صلاح - يخوض المنتخب العراقي مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيرة الإكوادوري في لقاء ودي يجمع بين الطرفين في إطار استعداد المنتخب الأمريكي الجنوبي لكأس العالم 2022 في قطر، ونوفر لكم موعد لعبة العراق والإكوادور الودية والقنوات الناقلة والتي من المقرر أن تقام على ملعب ستاد سيفيتاس ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وخاض المنتخب العراقي اللقاء الودي الاول امام نظيرة المكسيكي لكنه خسر برباعية نظيفة في اول المواجهات الودية والذي كان يوم يوم الأربعاء الماضي على ملعب مونتيليفي، في حين يخوض المنتخب الإكوادوري لقاء النشامى كأول مباراة في إطار المرحلة الاخيرة من الاستعداد لمونديال قطر 2022، حيث يتواجد الأصفر والأزرق في مجموعة قطر الأولى بكأس العالم.

موعد لعبة العراق والإكوادور الودية

ولكل من يريد معرفة موعد لعبة العراق والإكوادور الودية والقنوات الناقلة فإن اللقاء سيقام غدّا يوم السبت الموافق 12 من شهر نوفمبر الجاري، في إسبانيا، وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت العراق والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساًء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق الإكوادور

في حين تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة العراق والإكوادور الودية يوم السبت لتنقل من خلال 3 قنوات مفتوحة مباشرة في الوطن العربي، وهي قنوات العراقية الرياضية Al Iraqiya Sports HD، بالإضافة إلى نقل المباراة من خلال قنوات Alrabiaa Sport العراقية.

في حين ستنقل مواجهة العراق ضد الإكوادور أيضًا من خلال قنوات الكأس الرياضية القطرية AL-Kaas HD مباشرة في الشرق الأوسط، وهي جميعها قنوات مفتوحة مجانًا في الوطن العربي.