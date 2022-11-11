موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من جمهور الريدز في مصر والوطن العربي بأكمله عن موعد مباراة ليفربول القادمة الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، بعد الفوز من ديربي كاونتي في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح.ويعود لفيربول مساء عداً السبت الموافق 12 نوفمبر، إلي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، عندما يلتقي ساوثهامتون في ضمن منافسات الجولة السادسة عشر على ملعب آنفيلد

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي :