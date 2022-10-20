برشلونة ضد فياريال || القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

رياض - احمد صلاح - بث مباشر برشلونة وفياريال يلا شوت Barcelona Vs Villarreal، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميزدوت الخليج البث المباشر لمتابعة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم في بطولة الدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة الانجليزية حين يستضيف ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل فريق برشلونة أحداث مواجهة برشلونة وفياريال بث مباشر يلا شوت، خسر برشلونة كلاسيكو الأرض في المباراة الماضية أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت إثارة كبيرة، ويأمل برشلونة بث مباشر اليوم في عودة الثقة أمام فياريال ومع فوز ريال مدريد بالأمس أمام التشي يحتم الفوز علي لاعبي فريق برشلونة أمام فياريال اليوم لعدم خسارة صراع الصدارة مع ريال مدريد، ومن المتوقع أن تكون تلك الأيام هي الأخيرة مع تشافي هيرنانديز المدير الفني بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة ولاكن لم يتم حسم أي شيء بخصوص ذلك حتي الآن، بث مباشر برشلونة وفياريال يلا شوت.
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مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر يلا شوت، بعد خسارة برشلونة الماضية أصبح يحتل المركز الثاني برصيد نقاط 22 جمعهم من خلال تسعة مباريات بعدما فاز في سبعة مبارايات وتعادل في مباراة واحدة فقط أمام رايو فاليكانو وخسر في مواجهة واحدة فقط أيضاً أمام ريال مدريد، الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الجدول برصيد نقاط 28 ولكنه خاض عشرة مباريات فاز في تسعة وتعادل في مواجهة واحدة فقط، بث مباشر برشلونة وفياريال يلا شوت.
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نود أن ننوه ونشير إلى أن جميع حقوق البث المباشر تعود لشبكة bein sports التي تمتلك حقوق النقل المباشر والحصري لمباريات الدوري الإسباني، وأننا هنا عبر موقع دوت الخليج، ننقل فقط متابعة لحظية بنتيجة المباراة فقط وهو محتوى كتابي فقط وليس محتوى مرئي، وأن متابعة جميع المباريات تكون عبر القناة بكل سهولة.
مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر يلا شوت
بث مباشر برشلونة وفياريال يلا شوت، يحتل فريق فياريال المركز السابع من ترتيب الجدول برصيد نقاط 15 جمعهم من خلال تسعة مباريات محققاً الفوز خلال أربعة مباريات والتعادل في ثلاثة مباريات، بينما نال فريق فياريال من الهزائم مرتين فقط، ويواجه فياريال صعوبات كبير في ملعب كامب نو حيث من سوء حظ فياريال أن برشلونة خسر في المباراة الماضية ويدخل مواجهة اليوم برغبة كبيرة في الفوز، بث مباشر برشلونة وفياريال يلا شوت.
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بث مباشر برشلونة الآن، ومن المتوقع أن يبدأ تشافي هيرنانديز بتشكيل مكون من الآتي: حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.الدفاع: خوردي ألبا وجوليس كوندي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو.الوسط: بيدري وسيرخيو بوسكيتس وجافي.الهجوم: أنسو فاتي وفيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي، بينما من المتوقع أن يبدأ فريق فياريال بتشكيل مكون من الآتي: حراسة المرمى: جيرونيمو رويلي.الدفاع: عيسى ماندي وراؤول ألبيول وباو توريس وألفونسو بيدرازا.الوسط: يرمي بينو ومانو مورلانيس وداني باريخو وأليكس بايانا.الهجوم: نيكولاس جاكسون وأرانو جرونوفيليد، مباراة برشلونة بث مباشر الآن.
ماتش برشلونة وفياريال بث مباشر يلا شوت
مباراة برشلونة بث مباشر، تذاع مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر عبر قناة bein sports 1 HD بتعليق صوتي من المعلق حفيظ الدراجي في تمام الساعة:
- 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
- 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
- 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
- 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
- 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
- 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
- 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
- 9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
- 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
- 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
- 8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
- 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
- 7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
- 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
- 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
- 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
- 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
- 10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
- 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
- 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
- 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT
بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال يلا شوت
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