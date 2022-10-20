برشلونة ضد فياريال || القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر برشلونة وفياريال يلا شوت Barcelona Vs Villarreal، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميزدوت الخليج البث المباشر لمتابعة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم في بطولة الدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة الانجليزية حين يستضيف ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل فريق برشلونة أحداث مواجهة برشلونة وفياريال بث مباشر يلا شوت، خسر برشلونة كلاسيكو الأرض في المباراة الماضية أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت إثارة كبيرة، ويأمل برشلونة بث مباشر اليوم في عودة الثقة أمام فياريال ومع فوز ريال مدريد بالأمس أمام التشي يحتم الفوز علي لاعبي فريق برشلونة أمام فياريال اليوم لعدم خسارة صراع الصدارة مع ريال مدريد، ومن المتوقع أن تكون تلك الأيام هي الأخيرة مع تشافي هيرنانديز المدير الفني بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة ولاكن لم يتم حسم أي شيء بخصوص ذلك حتي الآن، بث مباشر برشلونة وفياريال يلا شوت.

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مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر يلا شوت، بعد خسارة برشلونة الماضية أصبح يحتل المركز الثاني برصيد نقاط 22 جمعهم من خلال تسعة مباريات بعدما فاز في سبعة مبارايات وتعادل في مباراة واحدة فقط أمام رايو فاليكانو وخسر في مواجهة واحدة فقط أيضاً أمام ريال مدريد، الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الجدول برصيد نقاط 28 ولكنه خاض عشرة مباريات فاز في تسعة وتعادل في مواجهة واحدة فقط، بث مباشر برشلونة وفياريال يلا شوت.