الرياضة

جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. دوريات عربية وأوروبية قوية ينتظرها الجميع

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رياض - احمد صلاح - نقدم لجميع عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، وهي في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية، وتكون على المستوى العربي أو العالمي، وتقدم الكثير من المباريات الهامة لحساب الجولة الثامنة، الشباب يستضيف الخليج في مباراة يريد أن يتصدر فيها صدارة الدوري.

جدول مباريات دوري روشن السعودي

المباراة الموعد القناة الناقلة
الطائي – الهلال 18:30 السعودية شاهد VIP

جدول مباريات الدوري الإنجليزي

المباراة الموعد القناة الناقلة
ليستر سيتي – كريستال بالاس 13:30 مصر

 

14:30 السعودية

 beIN Sports 1 HD Premium
فولهام – بورنموث 16:00 مصر

 

17:00 السعودية

 beIN Sports 1 HD Premium
وولفرهامبتون – نوتنجهام فورست 16:00 مصر

 

17:00 السعودية

 beIN Sports HD 1 English
توتنهام – إيفرتون 18:30 مصر

 

19:30 السعودية

 beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات الدوري الإسباني

المباراة الموعد القناة الناقلة
جيرونا – قادش 14:00 مصر

 

15:00 السعودية

 beIN Sports HD 1
فالنسيا – إلتشي 16:15 مصر

 

17:15 السعودية

 beIN Sports HD 1
ريال مايوركا – إشبيلية 18:30 مصر

 

19:30 السعودية

 beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو – أتلتيكو مدريد 21:00 مصر

 

22:00 السعودية

 beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات الدوري الإيطالي

المباراة الموعد القناة الناقلة
إمبولي – مونزا 15:00 مصر

 

16:00 السعودية

 AD SPORTS Premium 1
تورينو – يوفنتوس 18:00 مصر

 

19:00 السعودية

 AD SPORTS Premium 1
أتالانتا – ساسوولو 20:45 مصر

 

21:45 السعودية

 AD SPORTS Premium 1

جدول مباريات الدوري الألماني

المباراة الموعد القناة الناقلة
أينتراخت فرانكفورت – باير ليفركوزن 15:30 مصر

 

16:30 السعودية

 beIN Sports
فولفسبورج – بوروسيا مونشنجلادباخ 15:30 مصر

 

16:30 السعودية

 beIN Sports
شتوتجارت – بوخوم 15:30 مصر

 

16:30 السعودية

 beIN Sports
فيردر بريمن – ماينز 05 15:30 مصر

 

16:30 السعودية

 beIN Sports
لايبزيج – هيرتا برلين 18:30 مصر

 

19:30 السعودية

 beIN Sports

جدول مباريات الدوري الفرنسي

المباراة الموعد القناة الناقلة
لوريان – ستاد ريمس 17:00 مصر

 

18:00 السعودية

 beIN Sports HD 2
لانس – مونبلييه 21:00 مصر

 

22:00 السعودية

 beIN Sports HD 2

جدول دوري أبطال إفريقيا

المباراة الموعد القناة الناقلة
الأهلي – الاتحاد المنستيري 18:00 مصر

 

19:00 السعودية

 ONTime Sports
الترجي – بلاتو يونايتد 18:00 مصر

 

19:00 السعودية

 الوطنية التونسية
الرجاء – جمعية نيجيليك 19:00 مصر

 

20:00 السعودية

 Arryadia SD/HD
الشباب – الخليج 20:45 السعودية

 

19:45 مصر

 شاهد VIP
الفتح – الرائد 20:45 السعودية

 

19:45 مصر

 شاهد VIP

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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