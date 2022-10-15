انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. دوريات عربية وأوروبية قوية ينتظرها الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدم لجميع عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، وهي في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية، وتكون على المستوى العربي أو العالمي، وتقدم الكثير من المباريات الهامة لحساب الجولة الثامنة، الشباب يستضيف الخليج في مباراة يريد أن يتصدر فيها صدارة الدوري.

جدول مباريات دوري روشن السعودي

المباراة الموعد القناة الناقلة

الطائي – الهلال 18:30 السعودية شاهد VIP