انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. دوريات عربية وأوروبية قوية ينتظرها الجميع والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نقدم لجميع عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، وهي في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية، وتكون على المستوى العربي أو العالمي، وتقدم الكثير من المباريات الهامة لحساب الجولة الثامنة، الشباب يستضيف الخليج في مباراة يريد أن يتصدر فيها صدارة الدوري.
جدول مباريات دوري روشن السعودي
المباراة الموعد القناة الناقلة
الطائي – الهلال 18:30 السعودية شاهد VIP
جدول مباريات الدوري الإنجليزي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ليستر سيتي – كريستال بالاس
|13:30 مصر
14:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|فولهام – بورنموث
|16:00 مصر
17:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|وولفرهامبتون – نوتنجهام فورست
|16:00 مصر
17:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 English
|توتنهام – إيفرتون
|18:30 مصر
19:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
جدول مباريات الدوري الإسباني
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|جيرونا – قادش
|14:00 مصر
15:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|فالنسيا – إلتشي
|16:15 مصر
17:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
|ريال مايوركا – إشبيلية
|18:30 مصر
19:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
|أتلتيك بيلباو – أتلتيكو مدريد
|21:00 مصر
22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
جدول مباريات الدوري الإيطالي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إمبولي – مونزا
|15:00 مصر
16:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
|تورينو – يوفنتوس
|18:00 مصر
19:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
|أتالانتا – ساسوولو
|20:45 مصر
21:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
جدول مباريات الدوري الألماني
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أينتراخت فرانكفورت – باير ليفركوزن
|15:30 مصر
16:30 السعودية
|beIN Sports
|فولفسبورج – بوروسيا مونشنجلادباخ
|15:30 مصر
16:30 السعودية
|beIN Sports
|شتوتجارت – بوخوم
|15:30 مصر
16:30 السعودية
|beIN Sports
|فيردر بريمن – ماينز 05
|15:30 مصر
16:30 السعودية
|beIN Sports
|لايبزيج – هيرتا برلين
|18:30 مصر
19:30 السعودية
|beIN Sports
جدول مباريات الدوري الفرنسي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|لوريان – ستاد ريمس
|17:00 مصر
18:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|لانس – مونبلييه
|21:00 مصر
22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
جدول دوري أبطال إفريقيا
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأهلي – الاتحاد المنستيري
|18:00 مصر
19:00 السعودية
|ONTime Sports
|الترجي – بلاتو يونايتد
|18:00 مصر
19:00 السعودية
|الوطنية التونسية
|الرجاء – جمعية نيجيليك
|19:00 مصر
20:00 السعودية
|Arryadia SD/HD
|الشباب – الخليج
|20:45 السعودية
19:45 مصر
|شاهد VIP
|الفتح – الرائد
|20:45 السعودية
19:45 مصر
|شاهد VIP