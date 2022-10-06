موعد مباراة ليفربول القادمة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول آرسنال في الدوري الإنجليزي :

تقام مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الأحد القادم الموافق 9 أكتوبر 2022، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “الإمارات” القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي: تقوم قناة “beIN Sports Connect” بنقل أحداث المباراة

رياض - احمد صلاح - يسعي الكثير من عشاق فريق ليفربول الإنجليزي الذي يعلب له نجم منتخب مصر الأول في معرفة موعد المباراة القادمة التي سوف يخوضها الريدز في الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023، بعد عودة المنافسات في الجولة الماضية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.وكان ليفربول قد تعادل في الجولة التاسعة من البطولة المحلية أمام برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، حيث سوف يواجه في الأسبوع العاشر غريمه آرسنال الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد النني.