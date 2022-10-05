انت الان تتابع خبر جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023.. اعرفهم أول واحد بعد انطلاق الجولة الثالثة والان مع التفاصيل

نتائج مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا

وفي البداية فاز بايرن ميزنخ الألماني في مباريات الجولة الثالثة على حساب نظيرة فيكتوريا بلزم التشيكي بـ 5 أهداف دون مقابل وهي نتيجة ثقيلة، ويواصل حصد الكثير من العلامات الكاملة في المجموعة الثالثة.

رياض - احمد صلاح - بدأت أمس الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا بـ8 مباريات، وهي كانت مليئة بالمتعة والإثارة وبها الأهداف الكثيرة، ودوري أبطال أوروبا سجل 26 هدف في المباريات الـ 8، وهي التي جاءت بمعدل 3.25 هدف في اللقاء، وجميع المواجهات تم تسجيل فيها الأهداف، ما عدا مباراة توتنهام الإنجليزي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني وهي التي انتهت بالتعادل السلبي.

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023/2022

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 نابولي 3 3 0 0 9 2 ليفربول 3 2 0 1 6 3 أياكس 3 1 0 2 3 4 جلاسكو رينجرز 3 0 0 3 0

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 كلوب بروج 3 3 0 0 9 2 باير ليفركوزن 3 1 0 2 3 3 بورتو 2 1 0 2 3 4 أتلتيكو مدريد 2 0 0 2 0

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 بايرن ميونخ 3 3 0 0 9 2 إنتر ميلان 3 2 0 1 6 3 برشلونة 3 0 0 2 3 4 فيكتوريا بلزن 3 0 0 3 0

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 سبورتنج لشبونة 3 1 0 1 6 2 توتنهام 3 1 1 1 4 3 آينتراخت فرانكفورت 3 1 1 1 4 4 مارسيليا 3 1 0 2 3

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 ميلان 2 1 1 0 4 2 دينامو زغرب 2 1 0 1 3 3 سالزبورج 2 0 2 0 2 4 تشيلسي 2 0 1 1 1

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 ريال مدريد 2 2 0 0 6 2 شاختار 2 1 1 0 4 3 سيلتيك 2 0 1 1 1 4 لايبزيج 2 0 0 2 0

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 مانشستر سيتي 2 2 0 0 6 2 بروسيا دورتموند 2 1 0 1 3 3 كوبنهاجن 2 0 1 1 1 4 إشبيلية 2 0 1 1 1