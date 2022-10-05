تعليق محمد صلاح على الفوز أمام رينجرز: هدفنا الأول والأخير هو تحقيق المكسب

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تعليق محمد صلاح على الفوز أمام رينجرز وسعادته

وعلق محمد صلاح على الفوز قائلاً “كانت ليلة جميلة على الرغم من أنها لم تكن ليلة مثالية كما كنا نريد، كان يتوجب علينا الفوز أمام رينجرز مهما كلفنا الأمر، وكنا مصممين على حصد الثلاث نقاط بأي شكل”.واستكمل صلاح قائلاً “يورجن كلوب تحدث معنا حول نيته في اللعب بتشكيل هجومي أمام رينجرز والأمور أتت بثمارها بالفوز وصناعة الفرص الخطيرة، نركز في كل مباراة على حدة، وهدفنا الأول والأخير هو تحقيق المكسب في جميع مبارياتنا بجميع المسابقات، وذلك على الرغم من أننا لم نصل إلى أوج عطائنا حتى الآن”.

رياض - احمد صلاح - أظهر محمد صلاح الفرعون المصري ونجم ليفربول الإنجليزي سعادته الشديدة بالفوز على الذي حققه فريقه أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وهذا من ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.