انت الان تتابع خبر لأول مرة.. مرتضى منصور مذيع على قناة الزمالك.. مش هتصدقوا قال أيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر مرتضى منصور مذيع على قناة الزمالك لأول مرة لبرنامج زملكاوي، وهي من الأشياء التي لفتت أنظار جميع عشاق الأبيض، وتحدث عن الكثير من القضايا الهامة التي تخص النادي حالياً.

وقام مرتضى منصور بالتصريح في بداية جلسته أنه اليوم المذيع ورئيس مجلس إدارة النادي الأثنين معاً، وأكد أنه سوف يكشف لكل جماهير الزمالك عن كواليس الكثير من الملفات التي تخص الحجز على أرصدة النادي.

وأيضاً حرص مرتضى منصور على الحديث عن أزمة قرار اتحاد كرة السلة بخصوص اعتماد عقد أنس أسامة مع نادي الاتحاد السكندري بعدما وقع إلى الزمالك، وأوضح أنه يعمل على حل الأزمة مع محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري وهو بعيداً عن اتحاد كرة السلة.