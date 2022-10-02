موعد مباراة ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي عصر اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022 الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ، مع نظيره مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من بطولة دوري الإنجليزي لموسم 2022-2023، في ديربي مانشسترويسعى أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا في حصد نقاط المباراة الثلاثة في رحلة المحافظة الذي لقب الدوري الإنجليزي الذي حصده الموسم المنصرم، فيما يرغب اليونايتد في تحقيق مفاجأة أمام السيتي والفوز بهذه المباراة

موعد مباراة ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي :