انت الان تتابع خبر صدمة للخطيب .. كولر يتمسك ببقاء نجم الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الصحفي أمير هشام خلال برنامجه الإذاعي “دربي مع أمير هشام” أن نجم الأهلي طاهر محمد طاهر كان على رادار العديد من الفرق المصرية خلال فترة الصيف في ميركاتو، وقد أوضح كولر بانه سوف يتمسك باللاعب “طاهر محمد طاهر” لاعب الأهلي، وقد صرح أمير هشام المدير الفني للأهلي مارسيل كولر بمنع نادي المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا من محاولة ضم لاعب الأهلي على سبيل الإعارة.

تحضيرات الأهلي للدور 32 من دوري أبطال إفريقيا

ومن جانب أخر فنجد أن الأهلي يواصل التدريبات، الذي يديرها مارسيل كولر في استعداداته للدور 32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي ستكون ضد فريق الاتحاد التونسي، ومن المقرر أن تلعب ضد المنتخبين المصري والتونسي يوم 9 أكتوبر 2019، في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر، 5:00 مساءً. بتوقيت السعودية، والساعة 6 مساءً توقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يخوض عددًا من المباريات الودية خلال هذه الفترة استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا النادي لديه عدد من اللاعبين الموهوبين، مما يبشر بالخير لمستقبله.