انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش الودية وحقيقة إذاعتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته الودية الأخيرة اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022، أمام طلائع الجيش في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد في مصر الذي سوف ينطلق في منتصف شهر أكتوبر القادم.وخاض الأهلي مبارتين في في وقت سابق أمام كلا من بتروجيت وأسوان حيث فاز على الأول بخماسية نظيفة، كما فاز في المحطة الثانية على أبناء الجنوب الصاعد حديثاً إلي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بنتيجة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش الودية:

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ولن يتم إذاعة المباراة بناء على رغبة مدرب الأحمر السويسري كولر للوقوف على الكثير من الجوانب الفنية.