نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا الودية TV6 Algérie اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا الودية ينتظر عدد كبير من عشاق كرة القدم في الجزائر وفي العديد من الدول العربية كذلك المباراة القوية التي تقام بين منتخب الجزائر ونظيره منتخب نيجيريا، حيث يخوض الفريقين مباراة ودية ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقام ضمن استعدادات الطرفين لخوض المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى منتخب الجزائر الى استعادة قواه من جديد لكي يتم استكمال منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وذلك بعدما عجز عن التأهل إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022، ومن خلال هذه السطور نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا ودياً الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا الودية

بجودة hd .. بث تردد قناة الجزائرية السادسة TV6 Algérie مباشر على نايل سات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا ومن المقرر أن يتم نقل أحداث مباراة منتخب الجزائر ضد نظيره منتخي نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء عبر تردد قناة “السادسة الجزائرية، والتي كانت قد اعلنت رسميا خلال الايام الاخيرة حصولها على حقوق البث الحصري والمباشر لجميع المباريات الودية التي يخوضها المنتخب الجزائري ضمن استعدادات المنتخب لخوض المنافسات الرسمية، فقد أعلنت القناة انه يمكن أن يتم متابعة أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا الودية عبر شاشتها لحظة بلحظة بدون تشفير، على أن يتم نقل المباراة بتعليق المعلق الرياضي “محمد جمال”

تردد قناة TV 6 Algerie HD على نايل سات

قناة الجزائرية الرياضية TV 6 Algerie HD تردد قناة الجزائرية السادسة على القمر الصناعي نايل سات هو 11679.

الاستقطاب العمودي.

معدل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 2/3.

مباراة الجزائر الودية ضد نيجيريا اليوم

وقد انتهى منتخب الجزائر بشكل رسمي خلال هذه الساعات من استعداداته النهائية قبل مواجهة منتخب نيجيريا، وهي المواجهة التي تم الاستقرار على خوضها مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 27 من شهر من شهر سبتمبر الجاري، حيث يتم نقل المباراة من خلال ملعب “وهران الأولمبي” بمدينة وهران الجزائرية، على ان يتم انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المقرر ان يغيب منتخب الجزائر عن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 القادمة المقرر ان تقام في الدوحة، وذلك بعدما فشل المنتخب من حجز بطاقة التأهل إلى المونديال بعدما خسر أمام منتخب الكاميرون، ونجد أنه نفس الحال بالنسبة لمنتخب نيجيريا، والذي قد فقد فرصته كذلك في التأهل إلى المونديال، بعدما خسر أمام منتخب غانا.