نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المغرب ضد باراغواي.. “الآن” موعد مباراة المغرب وباراغواي اليوم الودية استعدادًا لكأس العالم 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم موعد مباراة المغرب وباراغواي اليوم و القنوات الناقلة. حيث من المقرر أن يلتقي منتخب المغرب ضد باراغواي في إطار المباريات الودية التي تخوضها المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي ضمن استعدادات نهائيات كأس العالم 2022 لمونديال قطر. ويسعى أسود الأطلس في مباراة اليوم لتحقيق الفوز أمام منتخب باراغواي. خاصة بعد نجح في تحقيق الفوز أمام منتخب مدغشقر وتشيلي.

مباراة المغرب وباراغواي اليوم

تقام مباراة المغرب وباراغواي اليوم على ستاد بينيتو فيامارنين معقل نادي بيتيس. حيث يُعسكر منتخب المغرب حاليًا في إسبانيا استعداد لخوض ثالث مباراة له ضمن المواجهات الودية بين منتخبات العالم. وفي السياق ذاته فقد وصلت بعثة أسود الأطلس مساء يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري إلى مدينة إشبيلية. وبعد الوصول دخل المنتخب المغربي في معسكر تدريبي بالمدينة قبل مواجهة باراغواي مساء اليوم.

موعد مباراة المغرب وباراغواي اليوم الودية

ويحين موعد مباراة المغرب وباراغواي الودية ضمن منافسات الاستعدادات لنهائيات كأس العالم قطر 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري 2022. حيث من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة خلال التوقيات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة المغرب وباراغواي اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 11:00 مساءً ليبيا في تمام الساعة 8:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وباراغواي الودية

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة المغرب وباراغواي الودية اليوم. مذاعة مباشرة من خلال شاشة قناة المغربية الرياضية. وتنقل أيضًا قناة تمازيغت أحداث اللقاء. وفيما يلي نرصد لكم تردد القنوات الناقلة للمباراة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11513 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة HD

منتخب المغرب

المنتخب المغربي لكرة القدم خاض مباراتين وديتين خلال استعدادات مواجهات نهائيات كأس العالم 2022. حيث كانت المباراة الأولى أمام منتخب مدغشقر وتمكن من الفوز عليه بنتيجة هدفين نظيفين. وكانت مباراته الثانية أمام منتخب تشيلي ونجح في إنهاء المباراة بنتيجة 2-0 لصالحه. ويطمح وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس لاستكمال تحقيق نتائج ايجابية والتغلب على منتخب باراغواي في مباراة اليوم.

تشكيل منتخب المغرب ضد باراغواي اليوم

واستقر المدرب الفني لمنتخب المغرب “وليد الركراكي”. على تشكيل منتخب أسود الأطلس أمام باراغواي. والذي يأتي كالتالي: