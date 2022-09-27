نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر اليوم ضد منتخب ليبييريا والقناة الناقلة للمباراة على النايل سات HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث جماهير كرة القدم المصرية عبر محركات البحث عن موعد مباراة مصر اليوم، حيث يستعد منتخب مصر الي ثاني مباراة ودية لة، حيث سيواجه المنتخب المصري في مواجهة ليبييريا، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية في استاد برج العرب بالاسكندرية، وفي هذا المقال نقدم لكم تفاصيل خوض المباراة.

موعد مباراة مصر اليوم

فيما يخص موعد مباراة مصر اليوم، فإنة من المفترض ان تُقام اليوم الثلاثاء الموافق 27سبتمبر 2022 مباراة بين منتخب مصر وليبييريا وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك علي ارض استاد برج العرب في محافظة الاسكندرية.

استعدادت المنتخب الوطني لمباراة اليوم

اكد فيتوريا مدير الجاهز الفني لمنتخب مصر انة في هذة المبارة يقوم بتجريب بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المنتخب ضد النيجر والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة، حيث يسعي فيتوريا لمنح الفرص للمجموعة الجديدة من اللاعبين، وقام فيتوريا بمنح كل من احمد فتوح ومصطفي محمد ومحمد صلاح راحة وتم اعفاهم من مباراة مصر اليوم.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع ان بيأتي تشكيل المنتخب المصري اليوم كالتالي:

في حراسة المرمي احمد الشناوي.

وفي خط الدفاع محمد حمدي وكريم فؤاد وعلي جبر واحمد حجازي، وامام عاشور وطارق حامد ومحمود حمادة في خط الوسط.

وفي الهجوم كوكا وتريزيجية ومحمد ابراهيم.

وتجدر الاشارة الى ان قنوات اون تايم سبورت هي الناقلة لمبارة المنتخب الوطني اليوم ويمكن ضبط قناة اون تايم سبورت علي القمر الصناعي نايل سات من تردد 1168 وادخال معدل الترميز 27500 واختيار الاستقطاب افقي وادخال معامل التصحيح 6\5.

مخلص مبارة المنتخب الوطني الودية الاولي

فاز المنتخب الوطني علي النيجر بثلاثية دون رد، حيث بدات المبارة بضغط من جانب المنتخب المصري ونجح المنتخب المصري في الدفاع، وسجل الاهداف كل من محمد صلاح في الدقيقة 42، ومصطفي محمد في الدقيقة 56 وبعد ذلك احرز محمد صلاح الهدفي الثالث في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، وكانت هذة المبارة من ضمن التصفيات لكاس الامم الافريقية 2023 وذلك تحت قيادة مدير الجهاز الفني البرتغالي روي فيتوريا.