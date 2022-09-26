نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المباراة الحاسمة تعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق ومحبي كرة اليد في الوطن العربي المباراة القوية من العيار الثقيل، والتي تجمع بين نادي الزمالك المصري والترجي التونسي في منافسات مباراة نهائي البطولة العربية لكرة اليد هذه النسخة 2022، حيث كان الزمالك المصري قد تأهل مباشرة لنهائي منافسات البطولة العربية لكرة اليد يوم الأحد، وذلك بعدما قد تمكن من تحقيق فوز كبير على الكويت الكويتي، ليكون على موعد في مباراة النهائي التي تجمعه مع فريق الترجي التونسي لحسم لقب هذه البطولة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الزمالك والترجي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد والقنوات الناقلة.

مباراة الزمالك والترجي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد

وقد انطلقت البطولة العربية لكرة اليد هذه النسخة رسميا بداية من يوم السابع عشر من شهر سبتمبر، والتي تقام في تونس هذا العام، وقد تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز بعدما هزم فريق الكويت الكويتي بنتيجة (31-25) في المباراة التي أقيمت في الدور قبل النهائي، فيما تمكن فريق الترجي التونسي كذلك من تحقيق الفوز في مباراة قبل النهائي ليتواجد في النهائي، ويسعى الفريقين الى اقتناص الفوز في هذه المباراة لتحقيق لقب البطولة العربية، التي تعود أهميتها بشكلٍ كبير لكونها هي البطولة التي تؤهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

موعد مباراة الزمالك والترجي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد

ومن المقرر ان تقام مباراة الزمالك والترجي في نهائي البطولة العربي هذه النسخة 2022 في تونس، والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 27 من شهر سبتمبر 2022، والتي تنقل في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت تونس والسابعة ونصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في البطولة العربية لكرة اليد 2022

وسوف يتم نقل مباراة الزمالك والترجي ضمن منافسات البطولة العربية في المباراة النهائية، عبر شاشة قناة الوطنية التونسية، والتي تقوم بنقل كافة مباريات البطولة العربي لكرة اليد هذه النسخة بعدما حصلت تونس رسميا على حقوق نقل هذه النسخة القوية من البطولة التي تحسم يوم الثلاثاء المقبل.