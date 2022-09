نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر uefa.tv بث القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والمانيا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بث القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والمانيا في دوري الأمم الأوروبية فنحن على موعد مع مواجهة قوية من العيار الثقيل، والتي تجمع بين منتخب ألمانيا ونظيره منتخب إنجلترا، ضمن منافسات بطولة دوري الامم الاوروبية هذه النسخة، حسب يستضيف ملعب “ويمبلي” في العاصمة الإنجليزية لندن مساء يوم الاثنين قمة نارية كبيرة تجمع بين منتخبين من أكبر منتخبات القارة الأوروبية بشكل عام، والتي تجمع بين إنجلترا وألمانيا، ضمن منافسات قمة الجولة السادسة ضمن مباريات المجموعة الثالثة في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، ويترقب المتابعين من عشاق ومحبي كرة القدم في العالم هذه المباراة، لذلك نستعرض من خلال هذه السطور بث القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والمانيا في دوري الأمم الأوروبية .

موعد مباراة انجلترا والمانيا في دوري الامم الاوروبية 2022

وتقام هذه المباراة المرتقبة ضمن المجموعة الثالثة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، وذلك ضمن المجموعة التي تتضمن كذلك كلا من منتخبي إيطاليا والمجر، ويتواجد منتخب المجر في الصدارة في ترتيب هذه المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني يتواجد منتخب إيطاليا وذلك برصيد ثمانية نقاط، ثم يتواجد منتخب ألمانيا في المركز الثالث بست نقاط، على أن يتواجد منتخب انجلترا في المركز الأخير برصيد بنقطتين، وقد شهدت الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات سقوط المنتخب الإنجليزي في مباراة قوية أمام نظيره الإيطالي بهدف، وهي نفس النتيجة التي خسر بها منتخب ألمانيا كذلك من نظيره منتخب المجر، ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب انجلترا المرتقبة ضد منتخب ألمانيا، مساء يوم الأثنين الموافق 26 من شهر سبتمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة الا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بث القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2022

ومن الجدير بالذكر أنه لن يتم إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية هذه النسخة من خلال أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن متابعة مباراة منتخب انجلترا ضد ألمانيا في دوري الامم الاوروبية عبر شاشة قناة UEFA TV، التي تقوم بنقل بعض المباريات الهامة في البطولة، كما يمكن مشاهدة المباراة كذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

التقط بث تردد قناة Uefa.tv ويفا تي في لمشاهدة مباريات دوري الامم الاوروبية 2022/23 بجودة عالية وبدون تشفير أو تقطيع

المباراة الموعد القنوات الناقلة البث المباشر إنجلترا – ألمانيا الإثنين 26 سبتمبر 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا UEFA tv

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية 2022-23؟

Alpha TV

Sport TV1 Portugal

Sky Sport Uno Italia

Polsat Sport

Silk Sport HD 1

RTL Schweiz

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

TVP Sport HD

Sport Klub 2 Slovenija

SuperSport HD 2 alb

Ziggo Sport Voetbal

Nova Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

Spiler 2 TV

Virgin Media Two

C More Sport 1 HD fin

S Sport 2 HD

SuperSport Premier League

Arena Sport 1 HD Premium Serbia