نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا وانجلترا اليوم والقنوات الناقلة لدوري الأمم الأوربية بجودة عالية HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث متابعي الدوري الأوربي عن موعد مباراة ألمانيا وانجلترا اليوم، ويستعد المنتخب الالماني لمباراة اليوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر 2022 لمواجهة المنتخب الانجليزي وذلك في ملعب ويمبلي وذلك في الجولة الاخيرة من دور المجموعات دوري الامم الاوربية، وقد انهي المنتخب الالماني لكرة القدم جميع تدريباتة يوم الاحد الموافق 25 سبتمبر 2022 وذلك قبل السفر الي لندن لمواجهة المنتخب الإنجليزي علي ارض ملعب ويميلي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ألمانيا وانجلترا اليوم

يسعي المنتخب الالماني في سياق موعد مباراة ألمانيا وانجلترا اليوم إلى الفوز بقيادة المدير الفني هانز فليك للتاهل الي النهائيات وذلك بعد الخسارة امام الفريق المجري بهدف دون مقابل وهذة المباراة اقيمت في مدينة لاييزج، وفي هذا الوقت خسر المنتخب الانجليزي من فريق ايطاليا بهدف دون مقابل، ولذلك يسعي الفريقين للفوز في المبارة التي تنطلق اليوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر 2022 المفترض ان تنطلق في تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة الا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك في ملعب ويميلى.

استعدادات المنتخب الالماني للمباراة

في خلال فعاليات اليوم موعد مباراة ألمانيا وانجلترا اليوم يسعي المنتخب الالماني بقيادة هانز فليك لتحقيق الفوز وذلك رغم صعوبة الموقف، ويجب علي المنتخب الالماني حصاد ثلاث نقاط وذلك للوصول للمجموعة الرابعة، ولم يرضى مدرب المنتخب الالماني عن اداء لاعبية المنتخب الالماني وهذا ماتحدث عنة في المؤتمر الصحفي بعد مبارة المنتخب ضد ايطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والمانيا

يبحث الكثير عن القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والمانيا وذلك ضمن جاولات دوري الامم الاوربية 2022-2023، ولكن لاتوجد اي قناة عربية تقوم ببث مباريات دوري الامم الاوربية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقياوتذاع مباريات دوري الامم الاوربية علي بعض القنوات الاوربية مثل قناة الالمانية والايطالية ، RTL، RAI 1، وتذاع ايضا علي القناة الفرنسية ولكن هذة القنوات غير موجودة علي الاقمار العربية المعروفة نايل سات و سهيل سات وعرب سات.

كيفية مشاهدة مباراة انجلترا والمانيا

يمكن مشاهدة مباراة انجلترا والمانيا وجميع مباريات دوري الامم الاوربية 2022-2023 وذلك من خلال الموقع الرسمي للاتحاد كرة القدم الاوربي،وذلك من خلال الضغط علي الرابط الخاص بالمبارة، ثم التسجيل علي الرابط حتي يمكن المشاهدة.