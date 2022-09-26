نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الاختبار الأول للثعلب».. موعد مباراة الأهلي والعين السعودي الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والعين السعودي ، في إطار استعدادات الأندية السعودية للموسم الجديد، واستئناف المسابقات الحالية، ومع تواصل مباريات الأجندة الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على مستوى المنتخبات، يستضيف مساء اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي الأهلي في مدينة جدة السعودية، مواجهة قوية وتجربة مميزة، تجمع فريق العين السعودي وأهلي جدة ، واللذان يلعبان ضمن دوري الدرجة الأولى السعودي أو دوري يلو ، يسعيان من خلالها لتحقيق أقصى استفادة، والوقوف على أخطاء المرحلة الماضية.

قبل كل شيء ، سنتناول خلال التغطية التالية كافة المعلومات والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الأهلي والعين السعودي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى نتائج الفريقين في دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى بالموسم الجاري ، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي والعين السعودي .

مباراة الأهلي والعين

قبل أقل من شهر ونصف على مواجهتهما الرسمية في الدور الأول من بطولة Saudi Arabia First Division 2022/23 ، يلتقي ناديا العين والأهلي في مواجهة ودية.

يسعيان من خلالها إلى تصحيح أخطاء الفترة السابقة، وتجريب العناصر المتاحة حاليًا.

لاسيما مع توقف أغلب المسابقات المحلية العربية والعالمية، لظروف مباريات الأجندة الدولية لـ”FIFA”.

ويرغب كلا الفريقان في الوصول إلى التوليفة الأمثل لاستكمال الموسم.

خاصةً مع التغيرات التي طرأت على الناديين، منها على سبيل المثال استقدام “الراقي” لجهاز فني جنوب أفريقي مميز.

حيثما تتطلع جماهير أهلي جدة ، إلى عودة سريعة للفريق إلى الدوري الممتاز “دوري روشن السعودي للمحترفين”.

وهو ما بات ممكنًا حاليًا، قياسًا على التحسن الواضح في الأداء والنتائج.

خصوصًا في الأسبوع الأخير من Yellow League 2022-2023 Saudi ، والذي جاء ترتيب الأندية به على النحو التالي:

النادي الأهلي

نستهل تغطيتنا مع نادي الأهلي السعودي مستضيف مواجهة الاثنين.

والذي يدخل اللقاء بروح جديدة، منتشيًا بآخر نتائجه المميزة في دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 2023/2022.

بعد أن استوعب صدمة الهبوط للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في الأسابيع الأولى من دوري يلو .

كما نجح قلعة الكؤوس في استقدام طاقم فني جديد جنوب أفريقي متميز، بقيادة الثعلب “بيتسو موسيماني”.

والذي نجح في جلب العديد من الألقاب مع معظم الأندية التى تولى الإشراف على تدريبها.

في طليعتهم النادي الأهلي المصري، والذي حصد منها بطولات عدة.

حيثما يتصدرها برونزيتي كأس العالم للأندية – بعد لقبين متتالين في دوري أبطال أفريقيا – آخرها كان على حساب الزعيم السعودي “الهلال”.

عمومًا يحتل Al-Ahli Saudi Club حتى الأسبوع الخامس المركز السابع في دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى .

وذلك برصيد 8 نقاط وصافي (2) هدف.

إذ فاز في مباراتين على الخلود (1-0)، وكان الفوز الأبرز في الجولة الأخيرة على أحد.

كما تعادل في لقاءين مع القيصومة إيجابيًا (1-1) في الجولة الافتتاحية، والعروبة.

إلا أن الأسود سقطوا في مواجهة واحدة أمام المتصدر الأخدود بنتيجة (0-2).

نادي العين

من جهة أخرى ، يدخل نادي العين السعودي مواجهة اليوم الاثنين ، وهو يعاني ظروفًا بالغة الصعوبة.

حيثما يتذيل “فخر الباحة” جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي.

بعد أن حصد نقطة يتيمة وصافي (-6) أهداف.

إثر تعادل وحيد إيجابيًا مع العين في الجولة الأخيرة (2-2).

قبل ذلك تجرع مرارة الخسارة في 4 مواجهات متتالية، بدأت من أمام الخلود (0-3) ثم الساحل (1-2) فـ القيصومة وأحد بنفس النتيجة (0-1).

غير أن الانتصارات غابت تمامًا عن Al-Ain FC (Saudi Arabia) هذا الموسم.

وحال استمرار نتائج الفريق على وضعها الحالي، فلن يتمكن من العودة إلى دوري المحترفين السعودي .

مالم يهبط إلى دوري الدرجة الثانية السعودي ، والذي كان آخر عهده به في موسم 2018/2017.

تاريخ مواجهات الأهلي والعين السعودي

على صعيد المواجهات بين Al-Ahli vs Al-Ain ، فوفق ما تابعناه في “ثقفني”، جمعت الناديين إجمالي 4 لقاءات.

بينهم مواجهة ودية وحيدة، ولقاءين في الدوري الممتاز “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، ومباراة في كأس الملك السعودي.

تقاسم الفريقان عدد مرات الفوز، بانتصار لكل فريق.

كما حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة المواجهتين الأخريين.

من جهة أخرى ، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الفريقين، فقد أحرز قلعة الكؤوس 6 أهداف، واستقبلت شباكه 7 أهداف عيناوية.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، فكانت فوز أهلي جدة (4-3).

والتي تمثلت الفوز الوحيد والأكبر لـ الأهلي ضد العين في تاريخ لقاءاتهما.

جاء ذلك خلال مواجهة الدور الأول من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2020.

علاوة على ذلك، كان الفوز الوحيد لـ العين ضد الأهلي بنتيجة (2-0).

والتي حدثت خلال لقاء الجولة الأولى من كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2021/2020.

والذي توج به الفيصلي بعد الفوز على التعاون في النهائي (3-2).

موعد مباراة الأهلي والعين السعودي والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة المواجهة الإعدادية للأهلي قبل استئناف الموسم، مساء الاثنين، عند الساعة الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت دولة الإمارات، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية وقطر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت غرينتش.

من ناحية أخرى ، وبشأن حكم مباراة الأهلي والعين السعودي ، فلم يعلن نادي الأهلي السعودي ( alahlifc ) مستضيف لقاء اليوم عن طاقم تحكيم اللقاء.

أما عن القنوات الناقلة، فقد توقعت مصادر – تابعتها “ثقفني” – أن تقوم قناة النادي الأهلي السعودي على يوتيوب ( AHLIMC ) بنقل أحداث المواجهة.

وحول معلق مباراة الأهلي والعين السعودي ، فلم يعلن بعد اسم المعلق الخاص باللقاء.

الخاتمة

في الختام ، نكون قد قدمنا لكم تغطيتنا المفصلة بشأن موعد مباراة العين السعودي وأهلي جدة الودية والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين ونتائجهما في النسخة الـ47 من دوري السعودي لأندية الدرجة الأولى للمحترفين 2023 ، بجانب تاريخ مواجهات العين السعودي والأهلي .