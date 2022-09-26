“ماتش مصر” القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم ضد منتخب بنين الأوليمبي بجودة ممتازة

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم، حيث يخوض المنتخب المصري الأولمبي مباراته الودية الثانية مساء اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 بقيادة المدرب الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، والتي تقام أمام منتخب البنين باستاد المكس بمحافظة الاسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عام.

القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم

وفي إطار البحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم، تجدر الإشارة إلى أن مباراة منتخب مصر الأولمبي مع منتخب بنين تقام في تمام الساعة السادسة مساءاً اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، حيث انتهت المباراة التي جمعة الفريقين الجمعة الماضية على استاد حرس الحدود بالتعادل السلبي، وتأتي هذه المباريات استعداداً لخوض تصفيات القارة الإفريقية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك في أول مباراة لمنتخب الفراعنة تحت قيادة المدرب الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

والجدير بالذكر أن المنتخب البنيني لعب المباراة الماضية بكامل صفوفه التي ضمن 7 محترفين، كما يستعد الفريق لخوضه مواجهة مع منتخب السودان خلال الشهر المقبل في إطار الدور الثاني من التصفيات، وذلك بعدما جنبته القرعة الدور التمهيدي تماماً مثل موقف المنتخب المصري الأولمبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم

وعبر القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم يلتقي منتخبي مصر وبنين في ثاني تجربة ودية لهم اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 ضمن معسكر المنتخب الأوليمبي واستعدادات التصفيات الافريقية المؤهلة لدورة باريس الأولمبية 2024، حيث يتمنى لاعبي منتخب مصر الأولمبي تحقيق الفوز على الخصم، وستكون المواجهة التي تنطلق في تمام الساعة السادسىة مساءاً اليوم على ملعب المكس بالاسكندرية والتي سوف تنقل فعالياته قناة أون تايم سبورت 1 والتي يمكن ضبط ترددها على أجهزة الاستقبال من خلال الآتي: