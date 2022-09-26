نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «تفاصيل استثنائية!».. موعد مباراة الأردن وعمان نهائي الدورة الرباعية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأردن وعمان ، في إطار مباريات الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يسدل الستار مساء اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، على بطولة الأردن الدولية الرباعية، والتي جمعت بجانب منتخبا النشامى والخناجر كلًا من سوريا والعراق ، حيث يستضيف ملعب ستاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية، مواجهة النهائي الذي يجمع منتخبا عمان والأردن ، وهي المواجهة التي تأتي بتفاصيل استثنائية عمرها 9 أعوام سنفصلها لاحقًا في السطور القادمة.

قبل كل شيء ، سنتناول خلال التغطية التالية جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الأردن وعمان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الشقيقين الآسيويين في بطولة الأردن الدولية الرباعية في نسختها الأولى، علاوة على تاريخ مواجهات الأردن وعمان .

مباراة الأردن وعمان

على خيرٍ، يسدل الستار مساء اليوم الاثنين، على بطولة الأردن الدولية.

والتي تضم الرباعي الآسيوي الأردن المستضيف، بجانب سوريا والعراق وعمان.

وقد انطلقت البطولة مساء يوم الجمعة الماضي 23 سبتمبر، بنظام خروج المغلوب مباشرةً.

على أن تلك البطولة ونظيراتها، تمثل إعدادًا قويًا في المرحلة المقبلة للمنتخبات المشاركة.

لاسيما في الاستحقاق الأقرب على مستوى المنتخبات، المتمثل في بطولة كأس آسيا 2023 .

جدير بالذكر، أن المنتخبين قد شاركا في النسخة الأخيرة والتي حظيت بالرعاية الدولية من قبل “FIFA” في كأس العرب 2021 التي أقيمت في قطر.

حيثما ودع النشامى البطولة من دور ربع النهائي، عقب الخسارة المثيرة من أمام الفراعنة.

بالمثل ، اكتفى الأحمر العماني بدور الثمانية، إذ خرج بعد الهزيمة من تونس.

المنتخب الأردني

نستهل تغطيتنا مع منتخب الأردن لكرة القدم ، والذي يبحث من جديد عن استعادة أمجاد الجيلين الذهبيين 2004 و2011.

والذي نجح خلاله النشامى تحت قيادة المرحوم الجنرال محمود الجوهري ، في بلوغ ربع نهائي كأس آسيا 2004.

قبل الخسارة بركلات الترجيح من أمام الساموراي الياباني (3-4)، بعد التعادل الإيجابي في اللقاء (1-1).

كما كرر Jordan national football team الإنجاز ذاته مع المدرب العراقي القدير عدنان حمد.

غير أن الفريق صاحب التصنيف 86 عالميًا (وفق آخر تحديث للفيفا في أغسطس الماضي)، خسر من أمام أوزبكستان في ربع نهائي أمم آسيا 2011 ، بعد الخسارة من أوزبكستان (1-2).

وللمفارقة، فقد حاز المنتخب الياباني لقب البطولتين سالفتي الذكر.

من جهة أخرى ، وحول رحلة المنتخب الأردني نحو نهائي البطولة الدولية، فقد خاض الفريق مواجهة واحدة.

فاز خلالها على سوريا بثنائية نظيفة.

سجل ثنائية النشامى كلًا من أحمد سمير لاعب وسط الوحدات الأردني في الدقيقة 25، و يزن النعيمات مهاجم الأهلي القطري عند الدقيقة 43.

المنتخب العماني

من ناحية أخرى ، يدخل منتخب عمان لكرة القدم ، مواجهة النهائي، وهو صاحب تاريخ في البطولات الدولية.

حيثما توج خلال مسيرته بـ3 ألقاب دولية ودية.

بدأ في عام 1994 من بطولة قطر الدولية.

ثم كان الفوز بلقب بطولة البحرين الدولية 2004 ، بعد الفوز على فنلندا في النهائي (4-3) بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وكانت آخر ألقاب Oman national football team في عام 2009.

وذلك من خلال بطولة عمان الدولية، التي حصد لقبها بعد فوزين على الصين (3-1) ثم الإكوادور في النهائي بثنائية بيضاء.

في سياق آخر ، وحول مشاركة في بطولة الأردن الدولية الرباعية ، فقد بلغ النهائي عقب فوز على العراق.

حيثما حسم الأحمر المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة (5-4).

بعد انتهاء المواجهة بالتعادل الإيجابي (1-1).

سجل عمر المالكي هدف المنتخب العماني في الدقيقة 82.

قبل أن يتعادل المهاجم أيمن حسين المحترف في المرخية القطري للعراق في الدقيقة 85.

تاريخ مواجهات الأردن وعمان

على صعيد المواجهات بين Jordan vs Oman ، فقد جمعت الجانبين – وفق متابعتنا في “ثقفني” – 18 لقاءات.

بينهم 7 مواجهات ودية، و11 رسمية (موزعة ما بين التصفيات المؤهلة لكأس العالم “4” وتصفيات كأس آسيا “4” ودورة الألعاب العربية “2” وبطولة غرب آسيا “1”).

فازت الأردن في 8 مباريات، فيما حققت عمان الانتصار في 4 لقاءات.

لكن التعادل خيم على نتيجة المواجهات الست المتبقية، وهو ما شكل الاستثناء الأبرز في مواجهات الشقيقين.

حيثما جاءت التعادلات، بعد آخر انتصار للأردنيين في مواجهة إياب تصفيات كأس العالم 2014 ، والتي أقيمت في 18 يونيو 2013.

فهل ينجح أحد المنتخبين في كسر حالة التعادلات الطويلة نسبيًا في مواجهة الإثنين؟.

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من جهة أخرى ، وعن الأهداف المسجلة في مواجهات الأردن أمام عمان ، فقد أحرز النشامى 23 هدفًا، فيما سجل منتخب الخناجر 13 هدفًا.

أما عن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، فكانت فوز الأردنيين (3-1)، والتي تكررت مرتين.

آخرها حدث خلال مواجهة دور المجموعات من بطولة اتحاد غرب آسيا 2008.

بينما جاء أكبر انتصار لـ الأردن ضد عمان بنتيجة (3-0)، والتي حدثت مرتين أيضًا.

آخر مناسبة كانت في مواجهة ودية في 11 يوليو 2007.

وهي بالمناسبة نفس النتيجة التي مثلت الفوز الأكبر لـ عمان ضد الأردن .

غير أن ذلك حدث في مواجهة الذهاب من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2007.

موعد مباراة الأردن وعمان والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة نهائي بطولة الأردن الدولية الرباعية 2022 ، مساء اليوم الاثنين، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت دولة الإمارات، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

وحول حكم مباراة الأردن وعمان ، فوفق ما نقل عن الاتحاد الأردني لكرة القدم ( JFA ) “منظم البطولة” فقد أسندت المهمة لطاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي محمود البنا.

ستقوم القناة الأردنية الرياضية بتغطية أحداث النهائي عبر فضائية Jordan Sport HD إضافة إلى قنوات عمان الرياضية OMAN SPORTS HD والشارقة الإماراتية Sharjah Sport HD والقناة الرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD .

وبشأن معلق مباراة الأردن وعمان ، فلم تعلن أيًا من القنوات الناقلة حتى كتابة تلك السطور عن معلقي المواجهة بعد.

الخاتمة

في الختام ، نكون قد قدمنا لكم تغطيتنا الكاملة حول موعد مباراة عمان والأردن والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار المنتخبين نحو نهائي بطولة الأردن الدولية الودية لكرة القدم 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات عمان والأردن .