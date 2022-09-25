انت الان تتابع خبر تعليق مرتضى منصور على خطاب فيفا بخصوص سيف الدين الجزيري: لا يوجد لدينا أي أزمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالكشف عن موقف ناديه من الخطاب الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص الدين الجزيري، وهذا بعدما تقدم الإفريقي التونسي بواحدة من الشكاوى بغرض الحصول هي نسبة الـ 5% من القيمة الخاصة باللاعب.

وعلق مرتضى منصور عبر قناة الزمالك، قائلاً “نادي الإفريقي التونسي له حق رعاية في الجزيري 400 ألف دولار، والفيفا أرسل استفسار عن عقد الزمالك مع المقاولون العرب، في حالة اثبات حق الافريقي في أي حقوق مالية على الزمالك سيتم ارسال المبلغ”.

واستكمل قائلاً “اللجنة السابقة بقيادة حسين لبيب، تتحمل المسئولية كاملة بعد التعاقد مع اللاعب، ولا يوجد لدينا أي أزمة في قيده كما يتردد في الإعلام”.