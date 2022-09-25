انت الان تتابع خبر عاجل.. سبب رحيل بدر بانون عن الأهلي.. مفاجآت كتير من هنا وليس قلبه فقط والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام المدافع المغربي بدر بانون بالكشف عن السبب الأساسي وراء رحيله عن الأهلي، والانتقال لصفوف نادي قطر القطري، وذلك في الميركاتو الصيفي الجاري، وهي التي شغلت بال جميع عشاق الساحرة المستديرة مؤخراً.
مفاجآت حول سبب رحيل بدر بانون عن الأهلي
وأعلن المدافع المغربي خلال تصريحات على شاشة بي إن سبورت الفضائية، أنه صريح مع جميع الأندية التي لعب لها، ولذا تحدث مع إدارة النادي الأهلي وأبلغهم عن رغبته في أن يرحل وأنه لم يكون عنده أي جديد يقدمه للأحمر.