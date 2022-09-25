انت الان تتابع خبر عاجل.. سبب رحيل بدر بانون عن الأهلي.. مفاجآت كتير من هنا وليس قلبه فقط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المدافع المغربي بدر بانون بالكشف عن السبب الأساسي وراء رحيله عن الأهلي، والانتقال لصفوف نادي قطر القطري، وذلك في الميركاتو الصيفي الجاري، وهي التي شغلت بال جميع عشاق الساحرة المستديرة مؤخراً.

مفاجآت حول سبب رحيل بدر بانون عن الأهلي