انت الان تتابع خبر بعد التألق مع المنتخب.. نجم فاركو على رادار الزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دخل محمود حمادة، نجم فريق فاركو، دائرة اهتمامات نادي الزمالك لضمه خلال الميركاتو الصيفي، بعد تألق اللاعب مع المنتخب.وشارك نجم فاركو في مباراة منتخبي مصر والنيجر، وتألق في مركز الوسط المدافع وساهم في فوز الفراعنة بثلاثية نظيفة، في أول مباريات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الوطني المصري.

ونال محمود حمادة نجم فاركو إشادة روي فيتوريا، مدرب الفراعنة، عن أداءه خلال مباراة مصر والنيجر.

مسئولي الزمالك وحسب تقارير صحفية، يفكرون في التعاقد مع محمود حمادة نجم فاركو، بدلاً من التعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، لتدعيم مركز لاعب الوسط المدافع.

وحتى الآن تعاقد الزمالك مع كل من المغربي زكريا الوردي لاعب فريق الجيش الملكي المغربي، السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق لوزيرن السويسري، مصطفى الزناري مدافع طئع الجيش وثنائي بيراميدز عمر جابر ونبيل دونجا.