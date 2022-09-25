البرتغال تنتصر.. وإسبانيا تفرط بالصدارة

البرتغال تنتصر.. وإسبانيا تفرط بالصدارةاكتسح المنتخب البرتغالي مضيفه التشيكي 4 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد التشيك عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

وتقدم المنتخب البرتغالي عن طريق ديوغو دالوت في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله برونو فيرنانديز الهدف الثاني في ادلقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 52 أضاف دالوت الهدف الثاني له والثالث للمنتخب البرتغالي، فيما سجل ديوغو جوتا الهدف الرابع للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 82.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فرط المنتخب الإسباني فرصة اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة، بعد خسارته على أرضه أمام ضيفه السويسري 1 - 2.

وتقدم مانويل أكانجي لسويسرا في الدقيقة 21، قبل أن يدرك جوردي ألبا التعادل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 58 سجل إريك غارسيا لاعب المنتخب الإسباني الهدف الثاني للمنتخب السويسري بالخطأ في مرمى فريقه.

وتجمد رصيد المنتخب الإسباني عند ثماني نقاط في المركز الثاني، فيما رفع المنتخب السويسري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث.