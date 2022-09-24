نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي الودية الأحد بتوقيت السعودية وأسعار التذاكر للمواجهة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي الودية القادمة الأحد بتوقيت السعودية في مواجهة هامة ومرتقبة والقنوات الناقلة في اعتزال نواف الخالدي حارس القادسية وقائمة المباراة للهلال السعودي، حيث يلتقي الهلال السعودي القادسية الكويتي في مهرجان اعتزال الحارس الكبير نواف الخالدي في واحدة من المباريات المرتقبة للهلال السعودي استعدادا لمواصلة الدوري السعودي بعد فترة التوقف.

موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي الودية

موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي … السابعة مساء الأحد 25/9/2022 ميلاديا

موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي … السابعة مساء الأحد 29 صفر 1444 هجريا.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والقادسية الكويتي

تم طرح تذاكر مباراة الهلال والقادسية الكويتي، حيث جاءت أسعار مباراة الهلال والقادسية بالدينار الكويتي وما يعادلها من الريال السعودي:

مقاعد الهلال العامة : 3 دينار كويتي بحوالي 36 ريال سعودي.

مقاعد القادسية العامة : 3 دينار الكويتي.

المقاعد الذهبية : 10 دينار كويتي بحوالي 122 ريال.

Vip مقاعد الشخصيات الهامة 30 دينار كويتي بحوالي 36 ريال.

سعر الكبائن : 100 دينار كويتي بحوالي 1216 ريال سعودي.

من المنتظر أن تقام مباراة الهلال والقادسية الكويتي في مهرجان إعتزال الجسور نواف الخالدي في مباراة تقام تحت رعاية رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي يوم الأحد الخامس والعشرون من سبتمبر على ملعب جابر الدولي.

قائمة مباراة الهلال السعودي

يشارك جميع لاعبي الهلال مباراة القادسية الكويتي وسط غياب عددا من لاعبي الأزرق، حيث يغيب كلا من محمد العويس وياسر الشهراني وعلي البليهي ومحمد كنو وسعود عبد الحميد وسالم الدوسري وسلمان الفرج وناصر الدوسري، حيث انضم اللاعبون إلى معسكر منتخب السعودية إستعدادا لمباراة كأس العالم.

هذا وإنضم كلا من محمد القحطاني وناصر الهدهود إلى المنتخب الأولمبي السعودي وهو الأمر الذي يجعل مباراة الهلال والقادسية الكويتي محط اهتمام الجماهير في كل مكان.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

يذكر أن الهلال قد واصل التفوق في دوري روشن السعودي، حيث نجح الهلال في الحصول على 12 نقطة من أربع مباريات عقب الفوز على الخليج والفيحاء والفتح والوحدة، وإحتل الهلال السعودي المركز الثاني فيالدوري السعودي بفارق الأهداف عن الشباب.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والقادسية الكويتي

يتوقع أن ينجح الهلال السعودي في الفوز على القادسية الكويتي، خاصة وأن الهلال يتفوق على القادسية الكويتي من حيث اللاعبين إلا أن طابع المباراة الودي سيجعل هناك مشاركة للاعبين أصغر سنا في ظل مشاركة غالبية اللاعبين مع المنتخب السعودي الأول والمنتخب الأولمبي.

يذكر أن اعتزال نواف الخالدي يأتي في مباراة الهلال والقادسية تقديرا لهذا الحارس القوي والمغوار والذي خدم القادسية بشكل كبير، من المرتقب أن يشارك الخالدي لبضع دقائق في المباراة وسيلقي تحية من كل اللاعبين والجماهير، ويسعى الهلال من خلال تلك المباراة الودية إكتشاف أي من لاعبيه الشباب من أجل الدفع بهم في الفرق الأول مع إستكمال مباريات الدوري السعودي.

ستكون مباراة الهلال والقادسية الكويتي أشبه بالمباراة الإحتفالية كونها تقام على شرف اعتزال حارس القادسية الكويتي الدولي، ويسعى الهلال السعودي في تلك المواجهة إلى الخروج بنتيجة إيجابية لزيادة الثقة على المستوى النفسي ولكن بالتأكيد غياب العناصر الأساسية عن الفريق لن يعطي للمباراة التقييم الحقيقي وهو ماستشير إليه نتيجة المباراة.

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي سيحاول من خلال مواجهة القادسية الفوز خاصة وأن الهلال السعودي لن يرضى بأي حال من الأحوال سوى تحقيق الفوز في تلك المباراة والوصول إلى نتيجة مرضية من أجل الإستعداد لمواصلة المباريات في الدوري السعودي في دوري روشن السعودي في ظل المباريات الودية المتعاقبة للهلال.

يذكر أن مباراة الهلال والقادسية ستكون مباراة ذات طابع ودي أكثر منها على المستوى الرسمي، خاصة وأن التغييرات ستكون متنوعة ومختلفة خلالها من كل المشاركين من جانب الهلال السعودي، ويحرص الفريق الهلالي على تجربة عناصر شابة إستغلالا لمشاركة غالبية عناصره مع منتخب السعودية والذي يستعد هو الأخر لبطولة كأس العالم من خلال مواجهتي الإكوادور وكذلك مواجهة أمريكا في تلك المباريات الودية.

كان الهلال السعودي قد واصل التدريبات على ملعب التدريب في الكويت استعدادا لمواجهة القادسية الكويتي، ويلعب الهلال تلك المباراة بنفسية أفضل خاصة في ظل رغبة كبيرة من جانب الهلال السعودي لعبور القادسية الكويتي في مواجهة تعد الأقوى بالنسبة للهلال اليوم، خاصة وأن القادسية الكويتي من الفرق القوية والهامة في تلك المواجهات الهامة والحماسية.

يذكر أن الهلال السعودي سيحاول من خلال تلك المواجهة أمام القادسية الكويتي لتجربة عناصر شابة، ولن يتم الدفع بعناصر أصحاب خبرة بشكل كبير كونهم يشاركوا مع منتخب السعودية في املباريات الودية إستعدادا لكأس العالم المقرر لها في قطر الشتاء المقبل، خاصة وأن الهلال السعودي يعد واحدا من الفرق القوية والمرشحة للفوز بالدوري السعودي وتكرار إنجاز الموسم الماضي بشكل كبير بالنسبة للهلال السعودي.

هذا ويعتزل الخالدي، حارس مرمى القادسية في واحدة من المباريات الهامة بالنسبة للهلال السعودي والساعي إلى تحقيق الفوز في تلك المواجهة، فالهلال من الفرق القوية والتي تلتقي غادة القادسية من أجل إعتزال الخالدي من أجل الخروج بمكاسب معنوية خاصة فيما يخص التشكيل الخاص بالفريق إستغلالا لفترة التوقف الدولي ووجود عددا من اللاعبين مع المنتخب السعودي.

يسعى القادسية الكويتي إلى الفوز على الهلال السعودي وإن كانت المباراة ودية إلا أن القادسية سيحاول الإستفادة منها بأي بأي قدر، خاصة وأن القادسية الكويتي من الفرق القوية والتي تحاول كل مرة الإستفادة مما يحدث بشكل كبير في ظل المواجهات الودية المرتقبة للقادسية والهلال السعودي في تلك المواجهة الهامة للهلال السعودي أمام القادسية.

لن يكون بمقدور الهلال السعودي إشراك كل اللاعبين خاصة في ظل مشاركة أغلب اللاعبين مع المنتخب السعودي في المباريات الودية استعدادا لكأس العالم خاصة مباريات الإكوادور ومباراة أمريكا، حيث يسعى الهلال من وراء التجربة أن تكون إحتفالية أكثر منها فنية كون المباراة تأتي لإعتزال واحد من كبار الحراس في الكويت وحارس القادسية الكويتي وهو الأمر الرائع والتي حرصت عليه إدارة الهلال السعودي للمشاركة.