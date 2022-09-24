نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي وأسعار تذاكر المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي في المباراة الودية التي ستقام على شرف حارس مرمى نادي القادسية وحارس مرمى الفريق الأول الكابتن نواف الخالدي، من المتوقع أن يحل نادي الهلال السعودي ضيفا على نظيره الكويتي نادي القادسية. ومن المتوقع أن تقام المباراة على إستاد الشيخ جابر الأحمد الدولي في 25 سبتمبر.

مباراة الهلال مع القادسية

المباراة الودية بين نادي الهلال السعودي ونادي القادسية، والتي ستكون بمثابة اعتزال نجم الفريق الأول لنادي القادسية وحارس المرمى، الكابتن نواف الخالدي، 41 عامًا وستشهد حضورًا كبيرًا بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم العرب.

في 25 سبتمبر الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الكويت، ومن المقرر أن تبدأ المباراة وهي من أقوى الأندية في آسيا والخليج العربي، فاز نادي الهلال السعودي بكأس آسيا العام الماضي، والفريق محبوب في جميع دول الخليج العربي.

ما موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي 2022 ؟

أعلنت الإدارة العامة لنادي القادسية الكويتي موعد انطلاق المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق القادسية الكويتي يوم 25 سبتمبر 2022 يوم الأحد.

ستقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي تكريما لمساهمات اللاعب الكويتي نواف المسير الخالدي في نادية.

جاء الموعد في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والسادسة مساءً بتوقيت الكويت.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية الكويتي والهلال السعودي

أعلنت القناة الرياضية السعودية، عن نقل المباراة عبر شاشة ssc.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال السعودي

معظم اللاعبين المشهورين لم يتواجدوا في مباراة الهلال السعودي والقادسية الكويتي منذ انضمامهم لمعسكر المنتخب السعودي استعدادًا لمونديال قطر 2022.

الغائبون عن اللعبة:

اللاعب البلاحي.

كذلك اللاعب سالم الدوسري.

كما أن اللاعب سلمان الفرج سيشارك في المباراة.

محمد كانوا.

ياسر الشهراني.

عبد العويس.

سعود عبد الحميد.

أسعار تذكرة مباراة الكويت بين الهلال والقادسية

مباراة الهلال والقادسية في الكويت بها تذاكر متاحة سعر مباراة الهلال والقادسية بالدينار الكويتي والريال السعودي على التوالي:

3 دنانير كويتية أي ما يقارب 36 ريالا سعوديا مقاعد الفريق العام الهلال.

المقاعد العامة 3 دينار كويتي.

10 دنانير كويتية، أو 122 ريالا، تحصل على مقعد ذهبي.

مقاعد كبار الشخصيات تكلف 30 ديناراً في الكويت أي ما يقارب 36 ريالاً.

سعر الكابينة 100 دينار كويتي أي ما يقارب 1216 ريالا سعوديا.

يشار إلى أن مواجهة الهلال والقادسية ستكون مباراة ودية أكثر منها على المستوى الرسمي، خاصة بالنظر إلى تنوع التغييرات وتفردها ومشاركة كل لاعب من فريق الهلال السعودي. في تلك المباريات الودية، كانت الإكوادور وأمريكا منافستين لكأس العالم.