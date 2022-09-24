Al-Ahly vs Aswan القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان الودية الاحد 2022/9/25

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان الودية حيث يهتم عدد كبير من عشاق القلعة الحمراء بالتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان الودية، وذلك لكي يتم متابعة أحداث المباراة الهامة التي يخوضها النادي الأهلي المصري ضد نظيره فريق أسوان في اطار الاستعداد للنادي الأهلي لخوض معسكر تدريبي هام، في اطار اقتراب انطلاق الموسم الجديد واستعداد النادي الاهلي لخوض منافسات الدوري المصري ومنافسات دوري ابطال افريقيا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان الودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان الودية

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة النادي الأهلي المصري الودية ضد نظيره فريق أسوان عبر شاشة قناة الأهلي الفضائية الرياضية، والتي قامت بنقل احداث المباراة الودية الأولى التي جمعت بين النادي الاهلي المصري ونظيره فريق أسوان، حيث تقام المباراة بين الفريقين مساء يوم الاحد المقبل الموافق يوم 25 من شهر سبتبمبر، والتي من المقرر ان تنطلق في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت، وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقد كان النادي الاهلي قد حقق الفوز في المباراة الودية الأولى التي خاضها ضد نظيره فريق بتروجيت في معسكر الفريق وجاءة نتيجه مباراة الاهلي وبتروجيت كبيرة، حيث حقق الفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

تردد القنوات ت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد أسوان الودية

ويمكن متابعة أحداث مباراة النادي الاهلي الودية ضد نظيره فريق أسوان مباشرة عبر شاشة قناة الاهلي الرياضية والمقرر لها يوم الاحد المقبل، والتي يتم استقبالها من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة النادي الأهلي على القمر الصناعي نايل سات هو التردد : 12341

12341 من خلال اختيار الاستقطاب: أفقي

عن طريق اختيار معامل تصحيح الخطأ: 5/6

من خلال معدل الترميز: 27500

عن طريق الجودة: hd

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان