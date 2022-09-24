انت الان تتابع خبر تفاصيل ازمة سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك ومفاجآت بشأن اللاعب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص في الفترة الحالية عن أخبار نادي الزمالك وسنعرض لكم من خلال المقال التالي كافة الأخبار عن نادي الزمالك حيث انه في وقت سابق نجح نادي الزمالك في ضم اللاعب سيف الدين الجزيري نهائيا لصفوف الفارس الأبيض عقب نهاية موسم 2020-2021 ليمتد عقده حتى صيف 2024 حيث انه يعتبر أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك .

تفاصيل ازمة سيف الدين الجزيري

ووفقا لبعض التصريحات في الفترة الأخيرة فإن نادي الإفريقي التونسي وهو النادي الذي نشأ فيه اللاعب قام بتقديم شكوى رسمية لدى فيفا ضد المقاولون العرب، للحصول على حق رعايته للجزيري بعد انضمامه لصفوف نادي للزمالك وكان الجزيري قد بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الإفريقي التونسي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2013، ثم خرج معارا مرتين لصفوف فريقي حمام الأنف والاتحاد الرياضي ببن فردان وفي عام 2017 انضم اللاعب لنادي طنطا المشارك وقتها في صفوف الدوري المصري الممتاز، ليعود بعد عام واحد إلى الملعب القابسي التونسي، والذي رحل عنه إلى المقاولون العرب 2019 ومنه إلى نادي الزمالك.

[تفاصيل ازمة سيف الدين الجزيري]

تفاصيل ازمة سيف الدين الجزيري

مصدر بالزمالك يكشف مشكلة الجزيري

وفي سياق متصل قام مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل ازمة سيف الدين الجزيري بالكامل حيث انه تلقى خطابا من لجنة فض المنازعات التابعة للفيفا، لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة وتحديد مستحقات الإفريقي منها وتحت ما يعرف باسم بند التضامن وهي نسبة يحصل عليها النادي الذي نشأ فيه اللاعب من عائدات انتقالاته اللاحقة حيث اشترطت اللجنة الخاصة بفض المنازعات بإرسال هذه التفاصيل بحد أقصى يوم 16 من شهر أكتوبر 2022، وذلك من أجل الفصل في الأزمة.

[تفاصيل ازمة سيف الدين الجزيري]

تفاصيل ازمة سيف الدين الجزيري