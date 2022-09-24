موعد مباراة الاهلي القادمة الودية ضد اسوان والقنوات الناقلة للمباراة بجودة HD

موعد مباراة الاهلي القادمة، من المقرر اقامة ثلاث مباريات ودية للنادى الاهلى وتم افتتاح النادي الاهلي الموسم الجديد 2022-2023، بمبارة ضد فريق بتروجيت على ارض ملعب التتش داخل الجزيرة فى النادى الاهلي يوم الاربعاء الموافق 21-9-2022، وفاز النادي الاهلي علي فريق بتروجيت بخمس اهداف، ومن المقرر اقامة مبارة ودية يوم 25-9- 2022 ضد فريق اسوان وذلك على ارض ملعب تتش فى الجزيرة داخل النادى الاهلي.

موعد مباراة الاهلي القادمة

حقق النادي الاهلي انتصار ضخم علي فريق بتروجيت يوم الاربعاء الموافق 21\9\2022 بخمس اهداف مقابل هدف بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، حيث سجل حسام حسن فى الدقيقة ال13 الهدف الاول ، ثم سجل راميربيعة الهدف الثاني بواسطة ركلة جزاء في الدقيقة ٣٠، وقبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق قام أحمد عبد القادر بحراز الهدف الثالث، وسجل محمود فيليكس هدف فريق بتروجت الوحيد في الشوط الأول من هذا اللقاء واثناء الشوط الثاني أضاف عمرو السولية الهدف الرابع للأهلي، ثم شادي حسين احرز الهدف الخامس خلال الدقيقة 67، وتم الاعلان عن موعد مباراة الاهلي القادمة غدا الاحد الموافق 25 سبتمبر 2022 .

موعد مباراة الاهلي القادمة الودية 2022

بعد مواجهه النادي الاهلي فريق بتروجيت يوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022، وذلك ضمن المباريات الودية من المقرر اقامة المبارة الثانية للنادى الاهلىي يوم 25 سبتمبر 2022 لمواجهة فريق اسوان على ارض ملعب تتش قى الجزيرة داخل النادي الاهلي، حيث طلب المدير الفنى الجديد للنادي الاهلي السويسري مارسيل كولر خضوع النادي الى ثلاث مباريات ودية وتم الاستجابة على الفور، وبالفعل قابل النادي الاهلي فريق بتروجيت اليوم الموافق 21 سبمتمبر 2022 على ارض ملعب تتش داخل النادي الاهلي، ومن المفترض ان تكون ثالث مبارة وديه للنادي الاهلي يوم 29 سبتمبر ضد فريق طلائع الجيش وتكون على ارض ملعب السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى القادمة 2022

في سياق موعد مباراة الاهلي القادمة، تذاع مباراة الاهلي واسوان يوم الاحد الموافق 25\9\2022 على قناه الاهلي الرسمية ، ويمكن متابعة قناة الاهلي من خلال التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات 11747، واختيار كلمة افقي ثم ادخال معدل الترميز 27500 ثم اختيار معامل تصحيح الخطا5\6، تقوم قناة الأهلي بنقل المبارة أمام فريق اسوان على الهواء مباشرة ووجود استوديو تحليلي يضم نجوم النادي الاهلي.