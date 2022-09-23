نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والنيجر اليوم الودية Egypt VS Niger والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص يتساءلون عن موعد مباراة مصر والنيجر التي ستذاع اليوم، لأنه ينتظر هذه المباراة العديد من الأشخاص من أجل مشاهدة أداء اللاعبين ومعرفة النتيجة النهائية الخاصة بالمباراة، ويستعد اللاعبين بشكل كبير جداً لهذه المباراة فكل فريق من الفريقين يريد الفوز بالطبع، ويرغب فيتوريا أن تكون هذه الانطلاقة الخاصة به إنطلاقة مميزة له وللاعبي فريق الأهلي، وسيقوم بمشاهدة هذه المباراة بعض الأشخاص من أجل مشاهدة رؤية اللاعب محمد صلاح.

موعد مباراة مصر والنيجر

ويتم إذاعة مباراة مصر والنيجر اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر لعام 2022 على مجموعة قنوات نايل سبورت بشكل مباشر، وتعتبر مجموعة قنوات نايل سبورت هي الناقل الحصري الذي ينقل جميع المباريات المصرية وينقل جميع الأحداث الرياضية في هذه الفترة، وتبدأ المباراة في الثامنة من مساء هذا اليوم، وسيتم إقامة المباراة على إستاد الإسكندرية.

وتعد هذه المباراة من مباراة التصفيات الأفريقية التي تؤهل لنهاية بطولة الأمم، ومن خلال هذه المباراة سيلاقي منتخب مصر فريق النيجر بشكل ودي وستبدأ المباراة بهدف الفوز من جهة كلا الجانبين.

سيحضر جماهير الفريقين هذه المباراة الودية وذلك بعد أخذ الموافقة من الأمن بحضور الجماهير مباراة مصر والنيجر مع أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات.

مع العلم أن المنتخب الوطني تم إنهاء كافة التدريبات مساء الأمس وذلك بقيادة فيتوريا البرتغالي وأصبح المنتخب مستعد لمواجهة النيجر في مساء اليوم بهدف الفوز.

دور البرتغالي فيتوريا في تحضيرات مباراة مصر والنيجر

ويعمل فيتوريا جاهداً من أجل إثبات نفسه فهو يحاول الوقوف علي كل كبيرة وصغيرة تخص المنافس وذلك من أجل بداية جديدة قوية يتم من خلالها عمل إنطلاقة جديدة وقوية للمنتخب المصري.

وسيشارك في مباراة مصر والنيجر العديد من اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم اللاعب الشهير فخر العرب محمد صلاح وقام فيتوريا بإختيار هؤلاء اللاعبين الذين سيقومون باللعب في هذه المباراة كما قام بتوزيع اللاعبين في أرض الملعب على حسب نظرته الخاصة، ننتظر جميعاً هذه المباراة التي تذاع علي قناة نايل سبورت 1 اليوم في الساعة الثامنة مساءاً.