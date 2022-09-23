نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Egypt VS Niger القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والنيجر الودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد رياضة كرة القدم من أكثر الرياضات التي يهتم بها العديد من الأشخاص من الشباب والرجال والنساء وحتى الاطفال ولكل منهم الفريق الخاص به الذي يقوم بتشجيعه ويرغب في فوزه بشكل مستمر، وتعد مباراة مصر والنيجر هي محل الحديث اليوم والتي ينتظرها العديد من الأشخاص من أجل معرفة من سيفوز بهذه المباراة واي فريق من الفريقين سيفرح اليوم.

مباراة مصر والنيجر

ينتظر العديد من الأشخاص مباراة مصر والنيجر والتي ستذاع اليوم، ويريد العديد مشاهدة هذه المباراة ورؤية أداء لاعبى المنتخب المصري أمام فريق النيجر ومعرفة النتيجة النهائية لهذه المباراة.

وتنطلق مباراة مصر والنيجر اليوم من خلال بدء مرحلة جديدة للفراعنه مع المدرب البرتغالي فيتوريا وذلك ومن خلال محاولة إستعداد الفريق استعداد تام بهدف الفوز على الفريق الآخر وذلك لتكون هذه الانطلاقة إنطلاقة جيدة ومبشرة بالخير.

وتم التعاقد مع المدرب البرتغالي فيتوريا وذلك بعد اتفاق اتحاد الكرة على إقالة إيهاب جلال بعد خسارته في مباراة اثيوبيا بهدفين من غير مقابل من الفريق الاخر، ويسعي فيتوريا جاهدا على تقديم مستوى الفريق وذلك قبل بدء التصفيات التي تؤهلهم لكأس الامم الافريقية للعام القادم.

ومن خلال النظر إلي قائمة المنتخب واللاعبين المتواجدين وجدنا اللاعب محمد صلاح وتريزيجيه و أحمد حجازي وعمرو مرموش وكوكا ومصطفي محمد وطارق حامد .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر

ويبحث العديد من الأشخاص الذين ينتظرون رؤية هذه المباراة بحماس شديد عن أسماء القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر فنجد أن على رأس القنوات الناقلة للمباراة قناة أون تايم سبورت1 وتعرض المباراة بصوت المعلق ايمن الكاشف مع وجود الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة وأداء اللاعبين.

فيمكنك متابعة أجواء هذه المباراة من وقت انطلاقها إلى وقت انتهائها لحظة بلحظة والتمتع باجوائها التي يملئها الحماس والتمتع أيضاً بأداء اللاعب محمد صلاح فخر العرب والاعب تريزيجية وجميع اللاعبين المشاركين في هذه المباراة من المنتخب الوطني ومعرفة ماذا يحدث داخل الملعب وخارجه والتمتع أيضاً بالتعليق المميز للمباراة وسماع الاستوديو التحليلي الخاص بها.