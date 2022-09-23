نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Qatar VS Canada القنوات الناقلة لمباراة قطر الودية ضد كندا استعدادات كأس العالم 2022 بتعليق أحمد الطيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة قطر الودية ضد كندا حيث يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في قطر وفي مختلف الدول العربية في هذا التوقيت لمتابعة أحداث المباراة القوية التي تجمع بين منتخب قطر ونظيره منتخب كندا، وهي المباراة التي تقام ضمن استعدادات منتخب قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي تقام على أرضه، حيث يخوض منتخب قطر معسكر تدريبي إعدادي في شهر سبتمبر استعدادا لاقتراب حلول انطلاق بطولة كأس العالم، ومن خلال هذه السطور نستعرض موعد مباراة قطر وكندا الودية ضمن استعدادات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة قطر وكندا الودية ضمن استعدادات كأس العالم 2022

يستعد منتخب قطر لخوض مباراة قوية في إطار ودي تجمع بينه وبين نظيره منتخب كندا، وهو المعسكر الأخير الذي يخوضه منتخب قطر قبل انطلاق مونديال العالم 2022، حيث يخوض مباراتين وديتين، حيث يخوض المباراة الودية الأولى أمام منتخب كندا والتي تقام في النمسا، حيث تقام أحداث هذه المباراة الودية بين الطرفين يوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر، على أن يطلق الحكم صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، وقد تم الإعلان عن قائمة المنتخب القطري المقرر لها أن تخوض المباريات الودية المقبلة، لكي يتم الاستعداد بشكل جيد للمشاركة في نسخة بطولة كأس العالم 2022 التي تقام على الأراضي القطرية، ورغبة المنتخب القطري في الظهور بشكل مشرف في هذه النسخة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر الودية ضد كندا

ومن المقرر أن يعمل المدير الفني لمنتخب قطر من خلال هذه المباراة على تحديد اللاعبين المقرر لهم المشاركة خلال نسخة مونديال قطر 2022 الذي ينطلق في شهر نوفمبر المقبل، ونجد أنه قد تم التنويه من جانب شبكة قنوات بي إن سبورت الفضائية القطرية أن يتم نقل أحداث مباراة قطر ضد كندا من خلالها، والتي تعد هي القناة القطرية الحصرية التي تقوم بنقل كافة المباريات الودية التي يخوضها منتخب قطر خلال الفترة المقبلة ضمن معسكر الفريق للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تقوم بنقل كافة مباريات المنتخب سواء الودية أو المحلية، نتابع ترد القنوات الناقلة لمباراة قطر الودية كالتالي: