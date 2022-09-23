نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Morocco vs Chile تقديم مباراة المغرب ضد تشيلي الودية للاستعداد لبطولة كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم مباراة المغرب ضد تشيلي الودية حيث يستعد منتخب المغرب لخوض مباراة ودية قوية تجمع بينه وبين نظيره منتخب تشيلي، وذلك ضمن المعسكر الاستعدادي الذي يخوضه منتخب المغرب خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعدما تمكن المنتخب المغربي من حسم الوصول إلى بطولة كأس العالم هذه النسخة 2022 بعد تفوق كبير في إطار التصفيات الأفريقية، ومن خلال هذه السطور نسلط الضوء على عرض موعد مباراة المغرب ضد تشيلي الودية والقنوات الناقلة.

تقديم مباراة منتخب المغرب ضد تشيلي الودية

يجتمع منتخب المغرب بنظيره منتخب تشيلي في مباراة قوية ضمن المنافسات الودية التي يخوضها المنتخب المغربي للاستعداد للمشاركة في بطولة مونديال قطر 2022، حيث تقام المباراة بين الطرفين مساء يوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، في تمام الساعة التاسعة مساء القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وهي المباراة الأولى التي يدخلها منتخب المغرب تحت قيادة المدير الفني الجديد، حيث يقيم منتخب المغرب معسكرا في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022، وهو المعسكر الذي يقام خلال الفترة من يوم 17 إلى 27 سبتمبر الحالي، ومن المقرر أن يشهد المعسكر الذي يخوضه الفريق مباراتين وديتين ضد تشيلي وباراجواي، حيث يلعب منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، ضمن المجموعة السادسة من البطولة، وذلك حيث تتضمن المجموعة كلا من كندا وكرواتيا وبلجيكا.

معلقين مباراة المغرب ضد تشيلي اليوم

Tamazight HD محمد فضلاوي Al Aoula Inter HD هشام فرج Arryadia SD/HD هشام فرج

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد تشيلي الودية

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة منتخب المغرب ضد تشيلي، وكافة المباريات الودية كذلك التي يخوضها منتخب المغرب خلال الفترة المقبلة، من خلال شاشة قناة المغربية الرياضية الثالثة، والتي حصلت على حقوق نقل المباريات الودية للمتخب المغربي لكي يتم متابعتها مباشرة من جانب المشاهدين، ويتم استقبال القناة من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة المغربية الرياضية الثالثة على القمر الصناعي نايل سات هو 11157.

من خلال اختيار الاستقطاب الرأسي.

عن طريق اختيار معدل الترميز 27500.

من خلال معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/5.

ترد قناة تمازيغت المغربية

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Hot Bird 9 (13C) 13 شرق 10873 عمودي 27500 DVB-S2 QPSK 3/4 مفتوح Arabsat 2C/2D/3A 26 شرق 12683 عمودي 27500 DVB-S QPSK 3/4 مفتوح Nilesat 201 7 غرب 11474 عمودي 27500 DVB-S QPSK 3/4 مفتوح Nilesat 201 7 غرب 11514 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 مفتوح Astra 3A 23.5 شرق 11617 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 مفتوح

تردد قناة Arryadia SD/HD