أبطال أوروبا: تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ

أعلن المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، قائمة فريقه لمواجهة بايرن ميونخ المقررة بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة 25 لاعبا جاء في مقدمتهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من بايرن ميونخ إلى "البارسا".

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي: تير شتيغن - بيليرين - بيكيه - رونالد أراوخو - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبيلي - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - ممفيس ديباي - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونغ - رافينيا - كوندي - إريك غارسيا - إيناكي بينا - بالدي - غافي - بابلو تروي - أرناو تيناس.



وكان برشلونة اكتسح فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من دوري الأبطال، بينما تفوق بايرن ميونخ على مضيفه إنتر الإيطالي بهدفين دون رد.

المصدر: موقع نادي برشلونة