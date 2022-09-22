نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Algeria VS Guinea موعد مباراة الجزائر وغينيا الودية والقنوات الناقلة لمباراة محاربو الصحراء(TV6 Algérie) في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الجزائر وغينيا الودية حيث يستعد منتخب الجزائر لخوض مباراة قوية في إطار ودي تجمع بينه وبين نظيره منتخب غينيا، في إطار استعداد المنتخب الجزائري من خلال معسكر تدريبي لخوض المنافسات الافريقية خلال الفترة المقبلة في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، فنجد أن منتخب ثعالب الصحراء يدخل هذه المباراة بالكثير من الحماس والقوة رغبة في تحقيق الفوز في هذه المواجهة وكافة المواجهات الودية المقامة خلال الفترة المقبلة، وذلك لكي يتم تحقيق نتيجة إيجابية مع مدربه الفني الوطني جمال بالماضي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الجزائر وغينيا الودية والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الودية

ومن المقرر أن تسعى كتيبة المدرب الفني جمال بالماضي إلى دخول هذا اللقاء المميز من أجل تحقيق الفوز الأول، وذلك تمهيدا لخوض المباراة الودية الثانية المقرر خوضها ضد منتخب غانا، وذلك بالتزامن مع دخول منتخب الجزائر إلى معسكر مغلق تمهيدا للمنافسات الرسمية، فنجد أن منتخب الجزائر قد خرج من مباراة الإقصاء أمام الكاميرون وهي المباراة المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022، ليخسر بذلك فرصته في المشاركة في مونديال العالم، ومن المقرر أن تقام المباراة القوية بين منتخب الجزائر ونظيره منتخب غينيا، يوم الجمعة المقبل والموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، في مباراة تقام من خلال ملعب وهران الأولمبي، والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر الودية ضد غينيا

وقد تم التنويه عن نقل المباراة القوية بين منتخب الجزائر ونظيره منتخب غينيا الودية، من خلال شاشة قناة الجزائرية السادسة، والتي تعتبر هي القناة الناقلة حصريا لجميع مباريات الدوري الجزائري، والتي أعلنت عن نقلها جميع مباريات منتخب الجزائر الودية المقررة خلال الفترة المقبلة، ويتم استقبالها من خلال التردد التالي.

تردد قناة الجزائرية السادسة الجديد (TV6 Algérie) الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات هو 11679.

من خلال اختيار الاستقطاب الأفقي.

من خلال اختيار معدل الترميز 27500.

اختيار معامل تصحيح الخطأ للقناة الجديد وهو 2/3.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد غينيا في المباراة الودية

وسيلعب المدرب الجزائري جمال بلماضي المباراة الودية القوية بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي: