نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي واهم القنوات الناقلة “الرياضية السعودية” في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفريق الأول وعشاق الكرة السعودية أنتم على موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي التي يتم مشهادتها عبر اهم القنوات الناقلة لهذه المباراة الهامة التي يتم عقدها بين زعيم آسيا في المملكة العربية السعودية، وفريق القادسية بالكويت في مهرجان الإعتزال الخاص بلاعب فريق القادسية نواف الخالدي، وسوف نوضح لكم موعد المباراة وأهم القنوات الناقلة لها.

متى مباراة الهلال والقادسية الكويتي 2022

إن الإدارة العامة لنادي القادسية الكويتي قد أعلنت عن الموعد المحدد للمباراة بين فريق الهلال السعودي، وفريق القادسية الكويتي المحددة لإعتزال اللاعب الكويتي نواف الخالدي تقديرًا لكل ما قدمه اللاعب لفريقه خلال مسيرته.

حيث تم تحديد موعد المباراة بتاريخ 25 من شهر سبتمبر 2022 م، والموافق ليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الكويت على أرض ملعب جابر الأحمد الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية الكويتي

تعتبر مباراة الهلال والقادسية الكويتي واهم القنوات الناقلة لها سؤال هام يطرحه الكثير من متابعي كرة القدم. ولذلك يرغبون في معرفة موعد المباراة والقنوات التي تقوم ببثها من أجل المتابعة في أسرع وقت ممكن.

فمن المتوقع أن يتم عرض المباراة على على قناة الكويتية الرياضية ومعها قناة ssc sport. وهي القناة التي تقوم بعرض كافة الأحداث الرياضية المتعلقة بالنوادي السعودية أو بالمنتخبات السعودية.

كما أنه من المقرر القيام بمجموعة من المواجهات المختلفة بين الفرق من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم.

قائمة فريق الهلال السعودي

إن مباراة الهلال السعودي والقادسية الكويتي يخوضها لاعبي فريق الهلال بدون مشاركة لمعظم اللاعبين المتألقين؛ وذلك بسبب إنضمامهم لمعسكر المنتخب السعودي من أجل الاستعداد لكأس العالم بقطر 2022 م.

فيتغيب عن المباراة كل من:

على البليهي.

وسالم الدوسري.

أيضًا سلمان الفرج.

كذلك يتغيب محمد كنو.

وياسر الشهراني.

محد عويس.

وسعود عبد الحميد.

بالإضافة إلى تغيب بعض اللاعبين عن مباراة الهلال والقادسية الكويتي بسبب مشاركتهم في المنتخب السعودي الأوليمبي، وأهم هؤلاء اللاعبين ما يلي:

محمد القحطاني.

وناصر الهدهود.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي واهم القنوات الناقلة، وقد وضحنا لكم أهم القنوات المتوقع أن تقوم بنقل المباراة، واللاعبين المتغيبين عن المباراة.