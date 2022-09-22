نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليكم موعد مباراة مصر والنيجر الودية والقنوات المفتوحة الناقلة وكيفية مشاهدة مباراة Egypt vs Niger في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والنيجر الودية Egypt vs Niger يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراة قوية تجمع بينه وبين نظيره منتخب النيجر في إطار ودي بين الطرفين، والتي يدخلها المنتخب المصري تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي روي فيتوريا، في المباراة الودي الأولى له التي تقام أثناء التوقف الدولي في شهر سبتمبر الجاري، حيث يستعد المنتخب المصري في هذا التوقيت بشكل كبير لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وتكون أول محطات المباريات الودية للمنتخب المصري أمام منتخب النيجر، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة مصر والنيجر الودية والقنوات الناقلة للمباراة.وكيفية مشاهدة مباراة Egypt vs Niger

موعد مباراة مصر والنيجر الودية

ونجد أن هذه المباراة التي يخوضها منتخب مصر هي أول اختيار يخوضه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، فمن المقرر أن يخوض منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الجاري مواجهتين، الأولى تكون أمام منتخب النيجر ثم ليبيريا، حيث كان المنتخب المصري قد بدأ المعسكر الخاص به بداية من يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، وقد تم تحديد موعد مباراة مصر ضد النيجر لتكون في يوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، حيث تقام المباراة من خلال ملعب برج العرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد النيجر الودية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والنيجرومن المقرر أن يتم نقل المباراة الودية الهامة التي يخوضها منتخب مصر ضد نظيره منتخب النيجر في معسكر المنتخب، من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، والتي أعلنت تغطيتها الكاملة لأحداث المباراة بعدما حصلت على حقوق نقل مباريات منتخب مصر الودية ضمن معسكر المنتخب التمهيدي الذي يقام في هذا التوقيت، ويمكن متابعة أحداث المباراة الشيقة لحظة بلحظة من خلال استقبال تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية، من خلال التردد التالي.

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport الفضائية المصرية

تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية عبر القمر الصناعي نايل سات هو 11861. من خلال اختيار الاستقطاب . الرأسي من خلال معدل الترميز الخاص بالقناة 27500. بالإضافة إلى تحديد معامل تصحيح الخطأ الجديد للقناة وهو 3/4.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر