أستراليا تتغلب على نيوزيلندا ودياً

أستراليا تتغلب على نيوزيلندا ودياًتغلب منتخب أستراليا لكرة القدم على نيوزيلندا (1 - صفر)، يوم الخميس في لقاء ودي أقيم في بريزبين، وذلك قبل مونديال قطر المقرر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

وتدين أستراليا بحسمها الفصل الأول من هذه المواجهة الاحتفالية بمرور 100 عام على مباراتها الدولية الأولى ضد نيوزيلندا بالذات (خسرت 1-3 عام 1922).

وقبل زيارة نيوزيلندا الأحد المقبل في أوكلاند في الفصل الثاني من هذه المواجهة الاحتفالية، سيكون أمام أرنولد الكثير من العمل بعد الأداء المخيب الذي قدمه رجاله الخميس في لقاء سيطر عليه الضيوف وكانوا الأكثر خطورة لكن من دون أن يترجموا ذلك إلى أهداف.

ويفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة تواليا في نهائيات كأس العالم والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 نوفمبر المقبل، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه ضمن منافسات المجموعة الرابعة.وكالات