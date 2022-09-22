موعد مباراة السعودية والإكوادور الودية واستعدادات المنتخب السعودي للمواجهة المرتقبة

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عمر شويل - جدة يستعد المنتخب السعودي لمباراة الإكوادور في واحدة من المباريات المرتقبة بين السعودية والإكوادور، حيث يلتقي الأخضر السعودي منتخب الإكوادور ضمن إستعدادات المنتخب السعودي لكأس العالم المقبل في قطر 2022، حيث يخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين في فترة التوقف الدولي إستعدادا لكأس العالم المقرر لها نوفمبر المقبل.

موعد مباراة السعودية والإكوادور بتوقيت السعودية

موعد مباراة السعودية والإكوادور الودية: التاسعة مساء الجمعة بتوقيت السعودية.

المنتخب السعودي يواصل الإستعدادات لمواجهة الإكوادور

يواصل المنتخب السعودي الإستعدادات لمواجهة الإكوادور في التدريبات الخاصة بمعسكر المنتخب السعودي في مدينة أليكانتي الإسبانية، في المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس العالم قطر 2022.

يذكر أن الأخضر السعودي يواجه الإكوادور يوم الجمعة المقبل على ملعب نويفا في مدينة مورسيا، ومن المرتقب أن تكون مباراة السعودية المقبلة أمام أمريكا يوم 27 سبتمبر الجاري.

كان هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية قد أجرى تدريباتللفريق وأجرى كذلك مناورة تكتيكية على الملعب بشكل كبير والتي اختتمها بحصة تدريبية والتي انتهت بتمارين للإطالة.

تدريبات خاصة لسلمان الفرج

كان سلمان الفرج قد أدى تمارين خاصة مع الجهاز الطبي للمنتخب السعودي بعدما شعر اللاعب ببعض الألام في العضلات، ويستعد الأخضر السعودي لأداء التدريب الختامي على ملعب المباراة الخميس وسط حالة من التركيز بين أوساط اللاعبين من أجل المشاركة والإستعداد الجيد لكأس العالم قطر 2022.

ترقب نتيجة مباراة السعودية والإكوادور

هذا ويترقب الجميع نتيجة مباراة السعودية والإكوادور في ظل إحتمالات كبيرة على فوز السعودية في تلك المواجهة الودية خاصة وأن منتخب الإكوادور رغم قوته إلا أن المنتخب السعودي قادر على عبور الإكوادور في تلك المباراة الهامة.

موعد مباراة السعودية والإكوادوريذكر أن السعودية تستعد لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم في قطر 2022، وتعد مباراة السعودية والأرجنتين من أهم المباريات التي تستحوذ على إهتمام الشعب السعودي بالكامل كونها تقام أمام ميسي ورفاقه خاصة وأنها التحدي الأكبر للمنتخب السعودي في كأس العالم في قطر 2022.

هذا ونتابع معكم بشكل كبير نتيجة مباراة السعودية والإكوادور في تلك المواجهة المرتقبة للمنتخب السعودي أمام الإكوادور في واحدة من المباريات الهامة للأخضر السعودي.