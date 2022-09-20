«تفوق كاسح!».. موعد مباراة الأهلي وبتروجيت الودية والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وبتروجيت ، في إطار الاستعدادات المكثفة التي تخوضها الأندية المصرية، من أجل الموسم الجديد، لاسيما المشاركة في البطولات القارية، وفي مقدمتها دوري أبطال أفريقيا 2023 وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، علاوة على المسابقات المحلية الأخرى، ممثلة في الدوري المصري الممتاز ودوري الدرجة الثاني المصري “الممتاز ب”، وكذلك كأس مصر وبطولة كأس السوبر، يستضيف مساء غدٍ الأربعاء 21 سبتمبر 2022، ملعب “مختار التتش”، مواجهة ودية قوية، تجمع ناديا بتروجيت والأهلي .

قبل كل شيء ، سنفصل خلال السطور القادمة كل الأخبار والكواليس والمعلومات المتاحة بشأن موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة ، إضافة إلى آخر مواجهات الناديين عن الموسم الماضي، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي وبتروجيت .

مباراة الأهلي وبتروجيت

على خير، يبدأ ناديا بتروجيت والأهلي استعداداتهما للموسم الجديد.

من خلال Friendly match مميزة يستضيفها ملعب مختتار التتش داخل القلعة الحمراء.

حيثما يسعى من خلالها وصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وذلك تحت القيادة الجديدة لمدربه السويسري مارسيل كولر.

بينما يطمح الفريق البترولي إلى الثأر من آخر هزائمه أمام المارد الأحمر في نصف نهائي كأس مصر 2021 بنتيجة (0-2).

والتي توج بها الفارس الأبيض بعد فوزه على غريمه التقليدي في النهائي.

كما يأمل بتروجيت في خوض رحلة جديدة، قد تقوده للعودة إلى Egyptian Premier League بعد غيابٍ طويلٍ بعض الشيء.

وذلك منذ آخر ظهور في موسم 2019/2018.

نادي الأهلي

مع أصحاب الضيافة نادي الأهلي المصري ، نستهل تغطيتنا للحدث الأبرز في الكرة المصرية، غدًا الأربعاء.

إذ يسعى الشياطين الحمر إلى مصالحة جماهيرهم في الموسم الجديد.

بعد الخروج خال الوفاض من الألقاب، للمرة الأولى منذ سنوات في العام الماضي.

إذ فقد النادي لقب بطولته المحببة “الدوري العام”، لحساب الغريم التقليدي الزمالك.

كما خسر رقمًا قياسيًا كان في المتناول، من أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 “المثير للجدل”.

كذلك فقد Al Ahly SC بطولة كأس مصر والتي كان يدافع عن لقبها عن الموسم قبل الماضي 2020/2019.

إلا أن العلامة المضيئة الوحيدة للفريق في العام الحالي، كانت الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021.

بعد أن تغلب على الزعيم الهلالي باكتساح تاريخي غير مسبوق في تاريخ مواجهات الناديين.

نادي بتروجيت

من ناحية أخرى ، يدخل نادي بتروجيت المصري مواجهة الأربعاء، ولديه طموحين مشروعين.

الأول هو تحقيق انتصار، ولو معنوي على أبناء الجزيرة، في ظل اكتساح تاريخي على مستوى المواجهات.

بينما يتمثل الثاني كما أسلفنا، في الثأر من حرمانه من الظهور الأول في نهائي كأس مصر.

بعد 3 هزائم في دور نصف النهائي، بينهم اثنين أمام الأهلي وخسارة واحدة من أمام بيراميدز.

إضافة بالطبع إلى الاستعداد القوي لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية المصري “الممتاز ب”.

والتي يطمح من خلالها Petrojet SC إلى العودة إلى المنافسة الأقوى في كرة القدم المصرية.

إذ فقد الفريق فرصته بالمشاركة في الموسم الجديد، بعدما حل وصيفًا عن المجموعة الثانية، خلف نادي الداخلية.

والذي تأهل بدوره “الداخلية” رفقة أسوان وحرس الحدود إلى الدوري الممتاز المصري موسم 2023/2022.

تاريخ مواجهات الأهلي وبتروجيت

على صعيد المواجهات المباشرة بين Al Ahly vs Petrojet ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني” جمعت الجانبين إجمالي 26 لقاءً.

وذلك منذ بروز اسم النادي البترولي في الدوري المصري الممتاز موسم 2007/2006.

بينهم 22 مواجهة في الدوري العام، و4 لقاءات في مسابقة كأس مصر.

فاز الأهلي في 21 مباراة، وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

بينما لم يتمكن بتروجيت من الانتصار على المارد الأحمر في أي مواجهة.

من جهة أخرى ، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الأهلي أمام بتروجيت ، أحرز الشياطين الحمر 54 هدفًا، فيما استقبل مرماهم 12 هدفًا بتروليًا.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الفريقين، فكانت فوز أبناء القلعة الحمراء (4-0).

وهي النتيجة التي تكررت 4 مرات.

آخرها كان خلال مواجهة الدور الثاني من الدوري المصري موسم 2019/2018.

وقد مثلت الرباعية، الانتصار الأكبر لـ الأهلى ضد بتروجيت في تاريخ لقاءات الناديين.

بينما كانت النتيجة الأفضل “نسبيًا” لـ بتروجيت ضد الأهلي ، هي التعادل الإيجابي (2-2).

والتي تحققت في 3 مواجهات سابقة،.

كان آخرها في لقاء الإياب من الدوري العام موسم 2012/2011.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة

أخيرًا ، وحول موعد المواجهة المرتقبة للأهلي استعدادًا الموسم الجديد، فستقام مساء الأربعاء، عند الساعة السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت الإمارات، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت مصر، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وبشأن حكم مباراة الأهلي وبتروجيت ، فلم يعلن النادي الأهلي المصري ( alahlyegypt ) مستضيف اللقاء عن القيادة التحكيمية بعد.

سوف تقوم قناة النادي الأهلي – على الأرجح – بنقل أحداث المباراة.

أما بشأن معلق مباراة الأهلي وبتروجيت ، فلم تعلن أيًا من القنوات الناقلة للحدث عن طاقم التعليق على المواجهة.

الخاتمة

في الختام نكون قد قدمنا لكم تغطيتنا المفصلة بشأن موعد مباراة بتروجيت والأهلي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الماضي وأبرز النتائج، علاوة على تاريخ مواجهات بتروجيت والأهلي .