انت الان تتابع خبر المستشار ولع الدوري.. 3 مفاجآت في صفقات الزمالك المسربة بالموسم الجديد والان مع التفاصيل

تسريب صفقات الزمالك الجديدة

رياض - احمد صلاح - يستعد الزمالك بكل قوة إلى الموسم الجديد حيث أجرى الفريق مجموعة من الصفقات النارية التي تم الإعلان عنها والتي تجرى حتى الآن في خلف الأبواب المغلقة مع استبعاد بعض النجوم سواء من خلال الإعارة أو البيع النهائي، وخلال الفترة الجارية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات صفقات الزمالك الجديدة بقمصان الفارس الأبيض والتي كشف عنها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ أيام.

ومن بين الصور المتداولة على السوشيال ميديا هي صور لعمر جابر ونبيل عماد دونجا وسامسون أكينيولا في جلسة تصوير بقمصان نادي الزمالك، وفي وقت سابق له أعلن الزمالك ضم زكريا الوردي وإبراهيما نادي لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستعد الزمالك إلى الإعلان عن الصفقات الجديدة مساء اليوم الإثنين، أوضح مصدر مطلع أن نادي الزمالك أن المجلس من المقرر أن يعلن عن ضم البنيني سامسون أكينيولا رسميا خلال ساعات حال ظهور نتيجة الكشف الطبي سريعا، أو تأخير الكشف عن الصفقة حال التأخر في ظهورها.

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بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة

وغادرت بعثة الفريق الأبيض أراضي العاصمة الكاميرونية ياوندي في الثانية عشرة والنصف صباح في طريقها للعودة إلى القاهرة بعد المباراة النارية أمام إيليكت التشادي والفوز بثنائية رائعة دون رد.يقول أمير عزمي مجاهد أسطورة الزمالك السابق أن مباراة إليكت التشادي أمام الزمالك لا يمكن تقييم الفريق الأبيض من خلالها لكنها مؤشر قوي للغاية وبداية جيدة، أوضح أمير عزمي أن زيزو لاعب رائع وإهداره لركلات الجزاء ليس له علاقة بتعالي اللاعب على الكرة لكونها ضربات حظ في النهاية وتخضع التوفيق من عدمه والدليل أن زيزو سجل هدفًا في الهدفين الموجودين.