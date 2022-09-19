انت الان تتابع خبر نشرها ومسحها.. تغريدة محذوفة من محمد عواد تثير الجدل حول استبعاده من منتخب مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل وذلك بعد أن تم إستبعاده من قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض مباراتين وديتين خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتصدر غياب عواد عن القائمة المشهد حيث تعد تلك المرة هي الأولى التي يختار فيها البرتغالي قائمة الفراعنة بعد أن تولى المهمة خلفًا للكابتن إيهاب جلال المقال وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الأسباب التي جعلته يقرر إستبعاد حارس المرمى الذي أسهم بتتويج فريقه الموسم الماضي بلقبي الدوري وكأس مصر.

وعلى الرغم من خروج بعض التأكيدات أن إستبعاد عواد جاء بسبب إتفاق بين الجهاز الفني لنادي الزمالك ومدرب منتخب مصر بتركه للقلعة البيضاء التي تستعد لخوض مواجهة الاياب امام اليكت سبورت لتطمئن الجماهير أنه سينضم لا محالة خلال الفترة القادمة لكن الحارس أثار الغموض بعد أن نشر تغريدة وحذفها سريعًا.

وتضمنت التغريدة التي نشرها عواد صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر جاء فيها “لا تتوقف عندما تتعب، توقف عندما تنتهي”، مع وضع رمز تعبيري يشير إلى الصمت لكنه سرعان ما قام بحذفها وهو ما جعل الجماهير تعود لتهاجم فيتوريا من جديد خاصةً أنه استدعى عدد من لاعبي الزمالك مثل الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.