نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك واليكت سبورت بطل تشاد في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف تعرض مباراة فريق الزمالك واليكت سبورت يوم الأحد الموافق 18/9/2022 عبر شاشة التليفزيون، للمسابقة على كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا الدورة 64، وتنعقد المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 4 تحديداً في تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة 5 في محافظة القاهرة والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، وتذاع في مكة المكرمة والسعودية وقطر في تمام الساعة 6، وفي تمام الساعة 7 تحديداً في أبوظبي والإمارات ودبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت سبورت

يريد الآلاف من المتابعين في كافة أنحاء العالم العربي معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت سبورت وهو كالآتي:

تردد قناة on time sports 11861.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة on time sports 2 10853.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تشكيل فريق الزمالك أمام فريق اليكت سبورت

سوف نتحدث في هذا المقال باستفاضة عن تشكيل فريق الزمالك وهو كالآتي:

حراسة المرمى بقيادة محمد نديم وعواد والسيد عطية.

خط الدفاع برئاسة محمد حمدي الونش وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافعي.

خط الوسط بقيادة يوسف أوباما وإمام عاشور وسيف جعفر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله وشيكابالا ومحمد حسام وزيزو.

خط الهجوم بقيادة سيف أحمد نبيه وحسام أشرف و سيف الدين الجزيزي.

موعد مباراة الزمالك ضد اليكت سبورت

سوف نعرف موعد مباراة فريق الزمالك وفريق اليكت سبورت ذهاب وعودة وهو كالآتي:

تبدأ مباراة فريق الزمالك وفريق اليكت سبورت يوم 25/9/2022

موعد المباراة بين الفريقين ذهاباً يوم 18/9/2022في تمام الساعة 8:00 مساءاً تحديداً في القاهرة وفي تمام الساعة 9:00 مساءاً في مكة المكرمة.

سوف تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

تنتهي المباراة بين الفريقين يوم 25/9/2022 في تمام الساعة 6:00 مساءاً تحديداً في القاهرة، وفي تمام الساعة 7:00 مساءاً تحديداً في مكة المكرمة.

وفي ختام المقال لقد تكلمنا عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت سبورت وتشكيل فريق الزمالك أمام فريق اليكت سبورت وموعد المباراة بين الفريقين ذهاب وعودة.