نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من الكاميرون” القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبطل تشاد في دوري أبطال أفريقيا بالمجان في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبطل تشاد حيث يستعد نادي الزمالك المصري في هذا التوقيت لخوض مباراة قوية من العيار الثقيل، في إطار انطلاق المنافسات الافريقية 2022، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري بنظيره بطل التشاد فريق إليكت سبورت، في مباراة قوية ضمن منافسات ذهاب دور ال64 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، وفي هذا التوقيت يترقب المتابعين التعرف على كيفية متابعة أحداث المباراة وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبطل تشاد في دوري أبطال أفريقيا 2022.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبطل تشاد في دوري أبطال أفريقيا 2022

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة بين الزمالك وبطل تشاد في دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد الموافق 18 من شهر سبتمبر، والتي تقام في الكاميرون، حيث تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بعدما تم نقل المباراة لتقام في الكاميرون بدلا من تشاد، وذلك لعدم جاهزية ملعبها، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يدخل نادي الزمالك هذه المباراة بمعنويات مرتفعة ساعيا إلى تحقيق خطوة هامة في بداية انطلاق المنافسات الافريقية، ومن المقرر أن يتم انطلاق أحداث المباراة من خلال شاشة قناة بي إن سبورت الفضائية القطرية، والتي تقوم بنقل كافة منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبطل تشاد

وقد شهدت الساعات الأخيرة إعلان من جانب شبكة قنوات أون تايم سبورت الفضائية المصرية، حصولها على حقوق نقل مباراة الزمالك ضد بطل تشاد في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا هذه النسخة 2022، ضمن منافسات ذهاب الدور الأربعة وستون، وذلك لتكون بجانب شبكة قنوات بي إن سبورت الفضائية التي من المقرر أن تنقل أحداث المباراة، وقد كان الجهاز الفني للفريق الأبيض قد أعلن رسميا عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم المقرر لها أن تخوض منافسات مباراته ضد بطل تشاد، وذلك ضمن الاستعداد لمنافسات البطولة القوية التي يسعى من خلالها الفريق الأبيض إلى العودة إلى منصة التتويج الأفريقي بعد غياب لسنوات طويلة، تردد قناة أون تايم سبورتس كالتالي:

قناة أون تايم سبورت القمر الصناعي : نايل سات.

الاستقطاب: أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

تشكيل الزمالك لمواجهة بطل تشاد