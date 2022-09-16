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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر saudi pro league. موعد مباراة الهلال والوحدة live// والقنوات الناقلة والتشكيل والنتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تترقب الجماهير الزرقاء موعد مباراة الهلال والوحدة الليلة، اللقاء الذي يحتضنه ملعب الرعب أستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” معقل الزعيم، ترغب الجماهير المتحفزة للزعيم في اعتلاء قمة ترتيب الدوري قبل التوقف الدولي، بسبب معسكر إعداد المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم القادمة بقطر والمقرر أن يقام في إسبانياً، قبل المباراة تلعب مباراة التعاون وضمك لحساب نفس الجولة الجولة الرابعة، يدخل الزعيم المباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز وبعدد وافر من الأهداف، لفك التشابك مع الشباب والانفراد بالصدارة.
الهلال السعودي قبل المباراة يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط، من الفوز في 3 مباريات وتحقيق العلامة الكاملة، فقد فاز الهلال على كلاً من الخليج والفيحاء والفتح، ويرغب في مواصلة الإنتصارات للحفاظ على لقبة الذي يحمله في أخر موسمين، بينما المنافس الليلة فريق الوحدة فهو من 3 مباريات لم يحصد سوى 3 نقاط، من فوز وحيد على أبها الجولة الماضية، وأستهل الدوري بخسارتين، وفيما يلي موعد المباراة والتشكيل المتوقع للهلال والقناة الناقلة، والمعلق وكافة التفاصيل من خلال موقعكم المتميز ثقفني.
موعد مباراة الهلال والوحدة
- 18.00 : – السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.
- 19.00 : – السابعة مساءً بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.
- 20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، ليبيا، جمهورية السودان.
- 21.00 : – التاسعة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، العراق.
- 22.00 : – العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة سلطنة عمان.
التشكيل المتوقع للهلال ضد الوحدة الليلة
|حراسة المرمى
|عبد الله المعيوف
|خط الدفاع
|محمد جحفلي، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، علي آل بليهي
|خط الوسط
|جوستافو كويلار، سلمان الفرج، كاريلو
|خط الهجوم
|سالم الدوسري، موسى ماريجا، إيجالو
ترتيب جدول الدوري السعودي قبل اللقاء
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الشباب
|4
|4
|0
|0
|26
|0:12
|12
|12
|2
|الاتحاد
|4
|3
|1
|0
|26
|0:6
|6
|10
|3
|النصر
|4
|3
|0
|1
|26
|2:7
|5
|9
|4
|الهلال
|3
|3
|0
|0
|27
|0:5
|5
|9
|5
|الطائي
|4
|3
|0
|1
|26
|5:4
|-1
|9
|6
|التعاون
|3
|2
|1
|0
|27
|1:4
|3
|7
|7
|ضمك
|3
|2
|0
|1
|27
|3:4
|1
|6
|8
|الرائد
|4
|2
|0
|2
|26
|4:4
|0
|6
|9
|الإتفاق
|4
|1
|1
|2
|26
|4:5
|1
|4
|10
|الفتح
|4
|1
|0
|3
|26
|4:5
|1
|3
|11
|الوحدة
|3
|1
|0
|2
|27
|2:1
|-1
|3
|12
|أبها
|3
|1
|0
|2
|27
|6:2
|-4
|3
|13
|الفيحاء
|3
|0
|1
|2
|27
|4:1
|-3
|1
|14
|الخليج
|4
|0
|1
|3
|26
|6:1
|-5
|1
|15
|العدالة
|4
|0
|1
|3
|26
|5:0
|-5
|1
|16
|الباطن
|4
|0
|0
|4
|26
|15:0
|-15
|0
القناة الناقلة ومعلق المباراة
كما هو معروف فأن جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين ينقل فقط عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، ومباراة الليلة تنقل على الهواء مباشراً عبر قناة ssc hd 1 /5، ويعلق عليها المعلق المتميز فهد العتيبي.
تاريخ مواجهات الهلال ضد الوحدة في الدوري
التاريخ ينحاز بقوة في اتجاه الزعيم الهلالي فمباراة الليلة تحمل الرقم 17 في لقاءات الفريقين، في أل 16 مباراة السابقة حقق الهلال الفوز في 14 مباراة وسجل 43 هدف، بينما فاز الوحدة في مباراة واحدة وسجل 14 هدف وحل التعادل في مباراة.
موقع تذاكر مباراة الهلال والوحدة
- الدخول على رابط موقع بيع تذاكر الهلال السعودي tickets.alhilal.com .
- تحديد مباراة الهلال والوحدة.
- النقر على تسجيل الدخول ثم تسجيل البيانات الشخصية للدخول.
- تحديد قيمة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد الذي ترغب في الجلوس به.
- النقر على مربع الموافقة على الشروط العامة والأحكام.
- دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.
- طباعة التذكرة وإبرازها عند دخول الملعب والالتزام بالتعليمات من الجهات المنظمة للمباراة.
موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم
|المباراة
|الهلال * الوحدة
|البطولة
|الجولة الرابعة من دوري روشن
|الموعد والتوقيت
|اليوم الجمعة الموافق 2022/09/16 الساعة 21.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالرياض
|القنوات الناقلة
|ssc hd 1/5
نتيجة مباراة الهلال والوحدة اليوم
متابعي موقع ثقفني مع انطلاق المباراة سنقوم بعمل تغطية مباشرة للنتيجة فكونوا معنا.
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