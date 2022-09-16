saudi pro league. موعد مباراة الهلال والوحدة live// والقنوات الناقلة والتشكيل والنتيجة

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير الزرقاء موعد مباراة الهلال والوحدة الليلة، اللقاء الذي يحتضنه ملعب الرعب أستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” معقل الزعيم، ترغب الجماهير المتحفزة للزعيم في اعتلاء قمة ترتيب الدوري قبل التوقف الدولي، بسبب معسكر إعداد المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم القادمة بقطر والمقرر أن يقام في إسبانياً، قبل المباراة تلعب مباراة التعاون وضمك لحساب نفس الجولة الجولة الرابعة، يدخل الزعيم المباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز وبعدد وافر من الأهداف، لفك التشابك مع الشباب والانفراد بالصدارة.

الهلال السعودي قبل المباراة يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط، من الفوز في 3 مباريات وتحقيق العلامة الكاملة، فقد فاز الهلال على كلاً من الخليج والفيحاء والفتح، ويرغب في مواصلة الإنتصارات للحفاظ على لقبة الذي يحمله في أخر موسمين، بينما المنافس الليلة فريق الوحدة فهو من 3 مباريات لم يحصد سوى 3 نقاط، من فوز وحيد على أبها الجولة الماضية، وأستهل الدوري بخسارتين، وفيما يلي موعد المباراة والتشكيل المتوقع للهلال والقناة الناقلة، والمعلق وكافة التفاصيل من خلال موقعكم المتميز ثقفني.

موعد مباراة الهلال والوحدة

18.00 : – السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.

19.00 : – السابعة مساءً بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، ليبيا، جمهورية السودان.

21.00 : – التاسعة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، العراق.

22.00 : – العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة سلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الوحدة الليلة