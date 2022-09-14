بياكل المدافعين.. من هو سامسون اكينيولا مهاجم الزمالك المحتمل

من هو سامسون اكينيولا مهاجم الزمالك

سامسون اكينيولا هو مهاجم فريق كاركاس الفنزويلي حيث انضم لهذا الفريق عام 2021 خاض خلالهم 67 مباراة ولكن تواجده فى التشكيل الأساسي يقتصر على 54 مباراة فقط تمكن خلالهم من تسجيل 34 هدف وإضافة 9 تمريرات حاسمة وبالتالي مساهات نجم الزمالك الجديد وصلت إلي 43 مساهمة.

نجم الزمالك الجديد شارك فى بطولة كوبا ليبرتادوريس وتمكن من الظهور بصورة جيدة جدا حيث سجل هدفين فى هذه البطولة بالإضافة إلي إعطاء تمريرة حاسمة خلال 5 مباريات فقط وقد أكد أحد الصحفيين فى فنزويلا عن وجود غضب جماهيري كبير من جانب جماهير فريقه خلال الفترة الحالية بسبب إستدعاءه من منتخب بنين مما يجعل النجم الشاب يغيب عن بعض المباريات فى الدوري الفنزويلي.

سامسون اكينيولا

فريق كاركاس قام بالتعاقد مع سامسون اكينيولا بقيمة 150 ألف دولار وقد أكد أحد الصحفيين فى فنزويلا عن وجود عرض مميز للاعب الشاب بقيمة مليون دولار ويقصد بذلك عرض نادى الزمالك الذى يسعي لتكرار تجربة مصطفي محمد من أجل الإستفادة المالية.