اتفرج .. فيديو أهداف ومهارات سامسون اكينيولا صفقة الزمالك المحتملة

فيديو أهداف ومهارات سامسون اكينيولا

سامسون اكينيولا هو لاعب نيجيري ولكنه يحمل الجنسية البنينية كما هو حال الكثير من اللاعبين فى منتخب بنين وكانت بداية هذا اللاعب الشاب فى القارة الأوروبية من خلال فريق سينيتسا بالدوري السلوفاكى حيث شارك مع هذا الفريق فى 21 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وإضافة تمريرة حاسمة.

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اكينيولا انتقل لصفوف فريق كاركاس الفنزويلي 20/21 تمكن اللاعب الشاب من الظهور مع فريقه الجديد بصورة أكثر من رائعة حيث شارك فى 67 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 28 هدف وإضافة 11 تمريرة حاسمة وذلك جعله يتمكن من لفت إنتباه الأنظار له وبقوة وحصل على استدعاء من جانب منتخب بنين.

جدير بالذكر أن منتخب بنين يقع فى المجموعة الثانية عشر فى تصفيات أمم أفريقيا ويحتل المركز الأخير فى هذه المجموعة بعد سقوطه فى أول مباراتين حيث سقط أمام السنغال بثلاثية مقابل هدف وسقط أيضا أمام موزمبيق بهدف نظيف سجله اللاعب مانويل كامبالا فى الدقيقة الثامنة والثلاثين.