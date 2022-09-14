نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “tickets.alhilal” تذاكر الهلال والوحدة دوري روشن “مكاني makani” هنا أسعار تذاكر الهلال وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد طرح تذاكر الهلال والوحدة في الأسبوع الرابع من دوري روشن 2022\2023، مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد الوحدة تحظى باهتمام إعلامي كبير لأن أحد طرفيها هو الزعيم وكبير أسيا وبطل النسختين السابقتين من الدوري السعودي للمحترفين، نادي الهلال السعودي المنتشي بفوز ثمين على نادي الزمالك المصري في المباراة الودية في افتتاح استاد لوسيل وحصوله على كأس لوسيل يسعى لاستمرار تفوقه في الدوري المحلي على حساب نادي الوحدة، يقدم الهلال هذا الموسم آداء رائع حتى الآن فقد خاض الفريق في دوري روشن ثلاث مواجهات استطاع تحقيق الفوز فيهم جميعاً ورصيده من النقاط 9 نقاط، لذلك يسعى لاستمرار سلسلة الانتصارات وملاحقة الشباب صاحب المركز الأول حتى الآن بفارق الأهداف.

موقع تذاكر الهلال والوحدة

يتم الحصول على تذاكر الهلال السعودي ضد الوحدة في الأسبوع الرابع من دوري روشن إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع مكاني www.makani.com.sa.

أو الدخول على موقع الهلال الإلكتروني والنقر على حجز تذاكر الهلال والوحدة.

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والنقر على “تسجيل الدخول”.

تحديد الدرجة وطريقة دفع المقابل المادي والنقر على تأكيد الحجز.

دفع المقابل المادي وطباعة تذاكر مباراة الهلال والوحدة.

أسعار تذاكر الهلال والوحدة

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والوحدة والتي تأتي ضمن مباريات الأسبوع الرابع من دوري روشن للمحترفين. وعند الإعلان بشكل رسمي عن الأسعار سوف نوافيكم بكل جديد وسوف نستعرض معكم باقة الأسعار بالتفصيل.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري

من المقرر أن يلتقي الهلال في مباراته القادمة في الدوري ضد الوحدة يوم الجمعة الموافق 16\09\2022. وسوف يلتقي الفريقين على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز “فهد العتيبي” على قناة ssc1.

منصة مكاني makani.com.sa

منصة مكاني هي منصة إلكترونية يتم من خلالها حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين ومختلف المسابقات المحلية. وتعتمد المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ وإنهاء جميع الخدمات. وذلك توفيراً للوقت والجهد وعدم التزاحم أمام مقار حجز التذاكر.