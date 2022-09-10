نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر اليوم أمام فريق اف سي بول في الكونفدرالية والتشكيل المتوقع للفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت معدلات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر اليوم، حيث تنطلق اليوم مباراة فيوتشر امام نظيره اف سى بول اليوم ضمن مواجهات الدور 64 التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الافرقيقة ، والتى تصبح هذه اول مشاركات فريق فيوتشر الافريقية وتعتبر نقطة هامة فى تاريخه، لذلك يسعى لتقديم افضل ما لديه فى اول تجربة افريقية له ويتطلع الفريق لتحقيق الفوز وانتشاله من صاحب الارض وهو فريق اف سى بول .

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر اليوم

تنطلق مباراة فيوتشر اليوم فى تمام الساعة 3 بتوقيت مصر و4 بتوقيت اوغندا على ملعب سانت مارى كمبالا، ويتطلع على ماهر المدير التنفيذى لفريق فيوشتر للفوز على بطل اوغندا فى مباراة الذهاب ليعطى الراحة الكاملة لفريقه خلال لعب مباراة العودة بالقاهرة، ونجح فريق فيوشتر فى الظهور القوى والمميز فى اول موسم له فى الدورى الصرى الممتاز ، بعد انتقاله وصعوده من دورى الدرجة الثانية الى دورى المحترفين لموسم 2021-2022 .

ظهور مميز لفريق فيوتشر استعدادا لمنافسه الاوغندى اف سى بول

قرر على ماهر اقامة تدريبات الفريق فى اوغندا للتأقلم مع الظروف المناخية اثناء لعب المباراة، وتوج الفريق بأول بطولة له وهى كأس رابطة الأندية فى نسخته الأولى ، وتواجد الفريق ايضا فى المربع الذهب وذلك بعد منافسة شديدة مع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

ومن القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر اليوم هى BEIN SPORT 1 المفتوحة وترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11013.

معدل الترميز: 27500.

التشكيل المتوقع لفيوتشر اليوم

قدمنا لكم في الفقرات السابقة تردد القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر اما اف سي بول، والان نقدم لكم تشكيل المباراة حيث جاء تشكيل نادي فيوتشر في مباراة اليوم امام اف سي بول كالتالي:

في حراسة المرمي: جنش.

في خط الدفاع: عمر كمال، سعد سمير، محمود رزق، جوزيف نجويم.

في خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد فاروق، غنام محمد.

في خط الهجوم: محمد رضا بوبو، أحمد عاطف، أحمد رفعت.

نتابع معكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني كافة احداف مباراة فيوتشر امام نظيرة اف سي بول في الدورال 64 الدور التمهيدي من مباريات بطولة الكونفدرالية.